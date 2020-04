El PP-A exige al Gobierno que tome medidas para "defender de una vez" al sector del aceite y la agricultura

SEVILLA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario popular en la comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible del Parlamento de Andalucía, José Ramón Carmona, ha exigido al Gobierno de España "que se ponga a trabajar" y tome medidas para "defender de una vez" al sector del aceite de oliva y la agricultura andaluza".

En un comunicado, Carmona asegura que se han conocido "datos absolutamente lamentables" por culpa de unos aranceles "injustos", que están lastrando a capacidad exportadora de Andalucía, y reconoce que se está llegando a "niveles de hace muchas décadas", mientras ven cómo países del entorno como Portugal o Túnez están alcanzado "máximos históricos" de exportación de aceite.

A su juicio, "todo se debe a la inacción del Gobierno de España, que no escucha la reivindicación masiva de un sector que está viendo no solamente como el coronavirus la remata, sino que tiene que afrontar solo y de manera autómata la crisis de los aranceles", ya que el Gobierno de Pedro Sánchez "no ha hecho nada" de manera efectiva para lograr que la UE o el propio Gobierno del país se impongan a estos aranceles "injustos".

En este sentido, Carmona recuerda que desde el grupo popular "se ha reclamado una y otra vez" al Gobierno de España "que sea sensible y escuche el SOS del campo".

Según afirma, este colectivo venía reclamando la rebaja de los tipos impositivos por los daños de las lluvias torrenciales y la sequía, y además se apoyaba en los informes técnicos de la Junta de Andalucía "y en la razón y en la lógica de tener que escuchar como los productos se quedan en el campo sin poder ser recolectados".

Por lo tanto, Carmona dice que "este Gobierno de España es un problema más de los que ya tiene el sector del campo", y es así porque está demostrando "una inacción sin precedentes".

El portavoz popular también ha señalado que el Partido Socialista "ha hecho un ridículo espantoso", al entender que la corrección de errores que hacía el Gobierno autonómico al de España sobre la rebaja que ha efectuado a la ganadería y agricultura ha sido hecha por la Junta de Andalucía, cuando "no es así", pues "era un documento que se llama corrección de errores a la rebaja fiscal que debe hacer el Gobierno de España".

Por lo tanto, concluye que el Partido Socialista, "además de no conocer el sector, cae en el mayor de los ridículos". "Le pedimos que si no quieren ayudar al menos dejen trabajar", finaliza.