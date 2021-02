El sector avícola pierde un 10% de la producción en 2020 por el coronavirus

Para el 2021, el sector prevé que se mantengan las oscilaciones y la imprevisibilidad de 2020

BARCELONA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sector avícola ha sufrido una pérdida del 10% de la producción de carne entre los meses de marzo y diciembre de 2020, según ha informado la Federación Avícola Catalana (FAC) en un comunicado este lunes.

La venta de carne de aves de corral tuvo una caída significativa entre los meses de marzo y abril de 2020 "causada principalmente por el paro brusco del turismo y la fuerte reducción de la demanda en el canal de la hostelería y la restauración".

"Los productores gestionaron el exceso de oferta adoptando medidas extraordinarias --como la congelación o la exportación a precios bajos--" y fueron capaces de absorber una parte de la sobreproducción de manera interna, mediante acuerdos entre empresas.

Por otro lado, la FAC ha apuntado que para el 2021 no se prevé una recuperación del volumen de producción, aunque las empresas avícolas se han preparado para dar respuesta a una posible reactivación de la demanda en la segunda mitad del año.

El mercado del huevo ha estado marcado en 2020 por el paro del canal Horeca y de la industria alimentaria, "lo que ha arrastrado los precios a la baja tanto para el consumo doméstico como industrial", a pesar del ligero aumento en el consumo doméstico.

FALTA DE AYUDAS DE LA ADMINISTRACIÓN

El sector avícola catalán ha lamentado además que ha recibido una "escasa" atención por parte de las administraciones a la hora de afrontar las dificultades surgidas por la pandemia y pese a tener un peso importante en el ámbito agroalimentario.

"La administración no supo dar respuesta a la situación que se generó al inicio de la pandemia y posteriormente las empresas avícolas no han podido acceder a las ayudas dirigidas a la ganadería", ya que éstas no han tenido en cuenta las particularidades del sector.

El presidente de la FAC, Joan Anton Rafecas, ha pedido que se tengan en cuenta estas particularidades: "Hay que articular unos mecanismos de apoyo adecuados para el sector, que proporcionen una respuesta rápida y eficaz en caso de crisis grave y que tengan en cuenta la singularidad de la producción de carne de ave, en especial el elevado nivel de integración y la coexistencia de integraciones de tamaños y tipologías muy diversas".

La Junta de la FAC aprobó a finales de 2020 la renovación de Joan Anton Rafecas como presidente de la entidad por un período adicional de cuatro años.