El Círculo por el Agua anuncia protestas tras la Navidad y propone una cumbre de Murcia, Valencia y Andalucía

Publicado 19/12/2019 19:46:37 CET

Lamenta que no hay "conexión" entre la Delegación y el Gobierno de España, y mandará una carta a Pedro Sánchez expresando su "malestar"

MURCIA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Círculo por el Agua ha acordado por unanimidad de todos sus miembros llevar a cabo movilizaciones continuas "sí o sí", tanto en formato habitual como en otros más novedosos, con el fin de protestar contra los trasvases 'cero' para regadío aprobados en noviembre y diciembre y porque no les han "convencido" los "tristes argumentos" esgrimidos este jueves por el delegado del Gobierno en la Región, Francisco Jiménez, sino que les han "preocupado" todavía más.

Así lo ha hecho saber el portavoz del Círculo por el Agua y presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, que, tras reunirse con Francisco Jiménez, han constatado que "no hay una interlocución con el Gobierno", a pesar de que el delegado es "un ser afable, colaborador y dispuesto".

En concreto, ha lamentado que el delegado del Gobierno en la Región llamó este miércoles al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y todavía no tiene contestación. "No sé qué otras cosas más urgentes puede tener Morán que el maremoto que se está produciendo en las regiones levantinas, y que no haya una conexión nos genera temor", ha aseverado.

A la reunión del Círculo por el Agua han asistido UPA, COAG, Fecoam, Apoexpa, Ucomur, Ucoerm, la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, Ailimpo, Asaja Alicante, Asaja Murcia, el Scrats, la Junta Central de Usuarios, la Mesa del Agua de Almería, la Mesa Técnica del Agua de Alicante, el Juzgado Privativo de Orihuela, CCOO de la Región y algunos miembros de la Junta Directiva de CROEM, entre otros organismos.

Todos los miembros del Círculo por el Agua han decidido por unanimidad encargar al grupo de trabajo de este organismo que diseñen todo tipo de movilizaciones, que se desarrollarán tras la Navidad en dos sentidos. Por un lado, habrán movilizaciones al estilo "habitual", e intentarán que "tengan continuidad" aunque se tenga que cambiar la reivindicación sobre la marcha.

Por ejemplo, Jiménez ha señalado la posibilidad de arrancar a partir del inicio de 2020 reivindicaciones, movilizaciones y concentraciones que sean "muy visuales" con el objetivo de conseguir el trasvase para regadío mes tras mes. Asimismo, mantendrán las movilizaciones con el objetivo que ya vienen realizando para conseguir "de una vez por todas" algún tipo de solución más o menos definitiva para este tipo de regadío.

Por otro lado, el Círculo por el Agua ha aprobado movilizaciones "con nuevos contenidos y con un nuevo diálogo con la sociedad". Así, de la mano de Ucoerm, el Círculo por el Agua va a aprovechar para hacer también algún tipo de campaña en los colegios, "hablándole a nuestro público más infantil y, sobre todo, a la sociedad civil sobre qué tipo de cultura estamos haciendo en este Levante".

CARTA A PEDRO SÁNCHEZ Y CUMBRE DE PRESIDENTES

Asimismo, han acordado dirigir una carta abierta al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, manifestándole su "malestar" y su "preocupación" con lo que les espera de cara al futuro "si no cambian las tornas en el Ministerio".

Al ser preguntado por si tienen pensado pedir una reunión con Pedro Sánchez, Jiménez ha reconocido que ese encuentro se puede solicitar pero es "muy difícil" que se llegue a producir y duda "mucho" que pueda tener lugar.

Igualmente, los agentes sociales que integran el Círculo por el Agua van a solicitar una cumbre o encuentro, preferiblemente en la sede del Sindicato Central de Regantes (sede también del Círculo por el Agua) de las tres comunidades autónomas, pero no para debatir o "sacar pecho" sobre agua, sino "para ver si podemos entre las tres alcanzar una misma dirección en esta materia que, desde hace muchísimos años, viene reclamando la sociedad".

A esta reunión están llamados a participar los representantes que las comunidades estimen oportunos, pero preferiblemente sus respectivos presidentes, según Jiménez. "En el mismo momento en el que la agenda de los tres presidentes hagan factible esta cumbre, nosotros estamos disponibles", ha afirmado.

CALENDARIO DE LAS MOVILIZACIONES

Jiménez ha señalado que será el grupo de trabajo del Círculo por el Agua el que diseñe esas movilizaciones y espera que tengan "mucho calado" en lo social. "Siempre hemos sentido el apoyo de la sociedad levantina en torno a la agricultura, de la que se sentían muy orgullosos", según Jiménez. Algunos miembros del Círculo por el Agua, sin embargo, creen que este apoyo "se ha podido quebrar con algunas situaciones que se encuentran en esta Comunidad Autónoma".

"Intentaremos demostrar que somos artífices de una agricultura altamente sostenible y que, por suerte, la sociedad reclama alimento", según Jiménez, quien ha afirmado que el Círculo no va a hacer nada esta Navidad, periodo en el que se van a confeccionar las movilizaciones, concentraciones y actuaciones.

En concreto, ha señalado que las movilizaciones comenzarán tras la Navidad porque quieren salvar "el orden y el disfrute de las fiestas para nuestra población, a la que no queremos alterar en ningún caso, porque somos conscientes de que, sin su apoyo, este movimiento no va a ningún sitio".

De momento, el portavoz del Círculo por el Agua no ha avanzado qué tipo de manifestaciones van a llevar a cabo, pero sí ha asegurado que harán "cosas" en Madrid aprovechando la celebraciones de la Comisión Central de Explotación del trasvase, así como el momento en el que se apruebe o no las propuestas que realice la Comisión Central de Explotación. "Evidentemente, Madrid tendrá un papel importante en todo ese tipo de actuaciones", ha precisado.

"ES MUY FÁCIL BUSCAR UNA CABEZA DE TURCO"

Al ser preguntado por la posibilidad de aprobar un trasvase para riego en las zonas cuyas escorrentías no van a parar al Mar Menor, Jiménez ha considerado que "no se están explicando bien muchas cosas". Y es que, añade, "es muy sencillo buscar una cabeza de turco visible en este caso". Por ejemplo, cree que hay que explicar la "actual forma de nutrir la planta" que no tiene nada que ver con la técnica de mediados del siglo pasado.

En este sentido, ha recordado que el portavoz del Comité Científico del Mar Menor dijo este miércoles que el trasvase 'cero' con la excusa de no afectar al Mar Menor es una medida "ridícula" y, hasta cierto punto, "contraproducente por diferentes motivos".

"Si lo que se pretende es paralizar el riego en el Campo de Cartagena más allá del drama social y de la ruina que va a provocar a múltiples familias y empresas, es que tampoco es bueno para el Mar Menor porque no se va a hacer la vieja medida que viene reivindicando la CHS de que hay que verter en el canal para que riegue el Campo de Cartagena las aguas provenientes del Albujón".

Además, critica que "todas las aguas depuradas de todos los ayuntamientos que están vertiendo al canal del Campo de Cartagena para que, diluida con otras fuentes, sea utilizada en regadío tampoco se va a poder hacer".

"Tampoco se va a traer agua de ese acuífero que todos los técnicos, incluidos los del Ministerio, dicen que es fundamental usar en riego para que la presión de ese acuífero sobre el Mar Menor sea menor", según Jiménez, quien lamenta que hay "múltiples contradicciones" y "no hay ningún informe científico que diga, a día de hoy, que por no regar un mes vaya a mejorar la situación del Mar Menor".