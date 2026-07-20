Planas viaja a Canarias para reunirse con pescadores y acudir al aniversario de las Reservas Marinas

Archivo - El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante la atención a los medios. A 18 de julio de 2025, en Los Palacios y Villafranca (Sevilla, Andalucía, España). El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, viaja a partir de este martes, 21 de julio, a Canarias, donde se reunirá con pescadores y clausurará el acto del aniversario de las Reservas Marinas de Interés Pesquero de Canarias.

En concreto, el martes, a las 19.30 hora local mantendrá un encuentro con pescadores de Lanzarote en el puerto de Caleta del Sebo, en la isla de La Graciosa, según ha informado el Ministerio de Agricultura en nota de prensa.

Un día más tarde, el 22 de julio, Planas se trasladará hasta la isla de Tenerife, donde se va a celebrar en Santa Cruz de Tenerife el acto de aniversario de las Reservas Marinas de Interés Pesquero de Canarias, en el que además habrá una mesa coloquio dedicada al pasado, presente y futuro de las reservas marinas de interés pesquero en Canarias, en la que participarán representantes del ministerio, del Gobierno de Canarias, cofradías de pescadores, la Universidad de La Laguna y el Instituto Español de Oceanografía (IEO).

Las reservas marinas de Interés Pesquero de La Graciosa e Islotes del Norte de Lanzarote, así como de La Restinga (El Hierro) cumplen 30 años, mientras que la de La Palma celebra sus 25 años.