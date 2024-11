¿Cómo donar de forma segura y eficiente ante la DANA?

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fundación Lealtad ha recomendado a los ciudadanos que quieran colaborar para paliar las consecuencias de la catástrofe ocasionada en Valencia por la DANA, que dirijan sus donaciones a las ONG con experiencia en la gestión de emergencias, y si quieren realizar donativos en especie, que se informen antes sobre los materiales que se necesitan en cada momento.

Según señalan distintas ONG a Europa Press, en estos momentos, es "más eficiente" realizar aportaciones económicas aunque, en caso de querer donar en especie, señalan algunos bienes más necesarios como: agua potable, chubasqueros, botas de agua de todas las tallas, palas, cubos, mascarillas o guantes, entre otros.

"Dependiendo del tipo de emergencia y su evolución, serán necesarias diferentes actuaciones y las necesidades pueden ir variando. Consulta qué están haciendo las ONG que ya están atendiendo a los afectados y colabora", ha aconsejado la Fundación Lealtad. Según precisa, "recoger, clasificar y enviar materiales es un proceso complejo" y "enviar materiales no necesarios complica la gestión en tiempos de crisis".

También pide que nunca se done o se haga una transferencia o una donación online a nombre de un individuo; y recomienda asegurarse de que la ONG a la que se va a donar tiene experiencia en el campo en el que trabaja, consultando su página web y sus redes sociales.

Entre las ONG que están trabajando en la zona, se encuentra Cruz Roja Española, que está recogiendo donativos a través de su página web 'www.cruzroja.es', a través de BIZUM o del teléfono gratuito 900 10 49 71. "Son las vías más seguras para canalizar las donaciones", han explicado a Europa Press fuentes de Cruz Roja Española.

Según han precisado desde la ONG, estas donaciones económicas las utilizan para la reposición y la distribución del material que se necesita en cada momento, como agua, mantas, alimentos y toda ayuda de primera necesidad.

Además, las mismas fuentes de Cruz Roja señalan que "se procura beneficiar la compra local" para "arrancar la economía en la zona" y, a partir de ahí, adquirir todos esos productos para reponer sus almacenes logísticos.

"JAMÁS PEDIMOS DONATIVOS EN METÁLICO POR LAS CASAS O CALLES"

Ante todo, desde Cruz Roja Española han insistido en colaborar "de forma segura"; y, para la prevención de estafas, las mismas fuentes han advertido a la población de que los voluntarios de la ONG "jamás van por las casas ni por la calle pidiendo donativos en metálico".

Desde Cáritas también coinciden en que "lo más eficiente" en estos momentos son las aportaciones económicas. Por ello, para poder canalizar la solidaridad de la sociedad, la labor social de la Iglesia ha abierto una campaña de captación de fondos, de forma que los ciudadanos pueden donar a través de la web 'www.caritas.es', a través de Bizum o de transferencias a las cuentas bancarias disponibles en el sitio web de la organización.

"A medida que vayamos accediendo al terreno y podamos identificar las necesidades comunicaremos cuáles son los apoyos que vamos a necesitar de la sociedad", ha indicado el presidente Cáritas Española, Manuel Bretón.

Según explican, muchas Cáritas parroquiales, en coordinación con las autoridades locales, están ofreciendo alimentos y acompañando a las personas que han tenido que ser realojadas en centros sociales o pabellones. "Por el momento la solidaridad en especie se está canalizando a nivel local y no a nivel nacional ya que pueden no ser adecuados a las necesidades de la población y pueden complicar la logística por la dificultad de acceso a las zonas afectadas", ha precisado el referente de emergencias humanitarias de Cáritas Española, Yago Aparicio.

La prioridad, según añaden, está siendo localizar a las personas que se encontraban en situación de vulnerabilidad para conocer su situación y poder ayudarlas en lo que sea necesario.

Por otro lado, en Mensajeros de la Paz cuentan con dos formas de colaborar, a través de una donación económica por medio de un formulario al que se puede acceder en la web 'www.mensajerosdelapaz.com' y a través de donaciones en especie en tres puntos de recogida: la Iglesia de San Antón, en Madrid (abierta 24 horas); la Catedral de San Justo, en Mejorada del Campo, y en su sede en Valencia, en la Calle Godofredo Ros, 5.

Entre los materiales que se necesitan en estos momentos, según la ONG del padre Ángel, apuntan: agua potable, chubasqueros, botas de agua de todas tallas, palas, rastrillos, cubos, guantes, mascarillas ffp2, alimentos no perecederos y productos para bebés, como pañales o toallitas, entre otros.

También desde la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) han ofrecido "todos los recursos de las redes y entidades miembro" de EAPN-ES para no dejar a nadie atrás en la salida de esta emergencia. Su presidente, Carlos Susías, ha señalado que "es necesario que exista un protocolo para atender a las familias a lo largo del tiempo, y no solo de forma inmediata".

APOYO A TRABAJADORES DEL CAMPO Y MIGRANTES

Igualmente, Oxfam Intermón ha puesto en marcha una campaña de recogida de fondos para apoyar a organizaciones sociales de la Comunidad Valenciana con las que lleva años colaborando y que trabajan por los derechos de los colectivos en mayor riesgo de exclusión social como las personas migrantes, personas que trabajan en el sector agrícola y trabajadoras del hogar y cuidados.

Se puede colaborar con la emergencia haciendo un donativo en la web 'www.oxfamintermon.org', a través de transferencias a distintas cuentas bancarias que se pueden consultar en el sitio web, por Bizum, en el teléfono 900 22 33 00 o con un SMS.

Según explica la ONG, el 100% de los fondos recaudados se destinará a cubrir las necesidades de esos colectivos "que han perdido enseres, ropa, muebles o incluso viviendas". También advierten de que "muchos han perdido también sus ingresos al no haber podido trabajar en estos días, y perderán sus jornales por la destrucción de cosechas que ha dejado la DANA, como la del caqui, cuya recolección estaba a punto de comenzar".

"Estamos hablando de personas cuya realidad diaria, antes de la llegada de la DANA, ya era muy compleja y difícil", ha remarcado la responsable del programa Desigualdad Cero de Oxfam Intermón, Raquel Checa. "Son personas que viven el día a día con un alto riesgo de vulnerabilidad y con escasos recursos. Muchos no tienen ahorros, no tienen a dónde acudir", ha señalado.

Asimismo, el Equipo de Emergencias de Acción contra el Hambre está en la zona más afectada por la DANA en Valencia, para suministrar agua y alimentos además de evaluar las necesidades más urgentes. La ONG explica que con los donativos enviará alimentos, agua potable y apoyo psicosocial. Se puede colaborar a través de la página web 'www.accioncontraelhambre.org' o mediante transferencia bancaria en cualquiera de las cuentas que aparecen en su web.

Además, la ONG del chef José Andrés, World Central Kitchen tiene dos puntos de distribución en las zonas más concurridas de Paiporta, para poder proporcionar comidas calientes al mayor número de personas posible. Según ha informado la organización a través de sus redes sociales, este domingo distribuyeron más de 5.000 comidas y sándwiches a los residentes afectados, voluntarios y servicios de emergencia y también prepararon una paella.

"Hace días que no comemos un plato caliente, muchos vecinos no tienen luz en casa ni gas y no podemos calentar un plato de comida. Gracias por darnos comida caliente, realmente lo necesitábamos", ha afirmado Elvira, vecina de Paiporta.