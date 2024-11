Oxfam Intermón alerta de que colectivos vulnerables que trabajan en hogar o campo podrían quedar excluidos de las ayudas

Casas destrozadas pegadas a un barranco, a 4 de noviembre de 2024, en Picaña, Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 8 ( EUOROPA PRESS)

Oxfam Intermón ha alertado este viernes de que las medidas anunciadas por el Gobierno central y la Generalitat Valenciana para hacer frente a los efectos de la DANA podrían dejar fuera a los colectivos más vulnerables, especialmente a la población migrante que trabaja en sectores precarios como el hogar y el campo.

La ONG señala que estas personas, muchas en situación irregular, ya se enfrentaban a dificultades antes de la catástrofe y ahora están el peligro de quedar excluidas de las ayudas de emergencia y reconstrucción.

"Cualquier persona que trabaja sin contrato no podrá beneficiarse por la medida de los ERTE ni tampoco con la incapacidad temporal extraordinaria, ya que sin empleo formal no pueden solicitarla, aunque los impactos físicos y psicológicos sean los mismos que los del resto de la población, y las redes de apoyo más limitadas, en muchos casos. No podemos dejarlos atrás", ha explicado Raquel Checa, responsable del programa Desigualdad Cero de Oxfam Intermón.

Según datos de la organización, la Comunidad Valenciana presenta una tasa de pobreza laboral del 13,8% y cuenta con un total de 273.546 personas y 223.720 hogares en situación de pobreza laboral. En el sector primario y entre las trabajadoras del hogar con gran presencia de personas migrantes sin derechos, dicha tasa ronda el 30%.

A nivel estatal, el 31,4% de las personas trabajadoras en el sector de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca están en situación de pobreza laboral (según datos de la ECV del INE para 2023). El 29,4% de las trabajadoras de hogar se encuentran en situación de pobreza laboral.

La ONG recuerda que, según datos del INE, la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social es cuatro puntos superior en la Comunidad Valenciana respecto a la tasa a nivel nacional, y que entre 2022 y 2023 ha habido un empeoramiento de tres puntos porcentuales en esta comunidad.

"Se trata de personas que trabajan en sectores precarizados, con elevadas tasas de ocupación por parte de población migrante, muchas de ellas en situación irregular, y que podrían quedarse fuera de las medidas de protección puestas en marcha para combatir los efectos de la DANA. En el caso de las personas en situación administrativa irregular, hay que tener en cuenta además que muchas se enfrentan a problemas para empadronarse en el lugar en el que residen", ha señalado Checa, que pide que los nuevos paquetes de medidas que se anuncien en próximas semanas "se incluyan medidas específicas para responder a estos colectivos olvidados".

En este punto, lamenta que las personas que viven en una habitación alquilada o que no tienen contrato de alquiler a su nombre, también quedarán excluidas de esas medidas de apoyo, y ha advertido que muchas personas en situación de vulnerabilidad se encuentran en esta situación.

Con anterioridad a la DANA, un 51,2% de la población de la Comunidad Valenciana admitía llegar a final de mes con algún tipo de dificultad, un porcentaje ligeramente superior a la media nacional (48,5%). Dentro de este porcentaje, el 20,5% de la población valenciana expresaba que su dificultad era severa, indica la ONG.

Por todo ello, Oxfam Intermón ha puesto en marcha una campaña de recogida de fondos para apoyar a organizaciones sociales de la Comunidad Valenciana con las que lleva años colaborando y que trabajan por los derechos de los colectivos en mayor riesgo de exclusión social. A través de su página web ('www.oxfamintermon.org'), pone a disposición de la ciudadanía la posibilidad de donar vía llamada telefónica, transferencia, bizum o SMS.

RECONSTRUCCIÓN CON CRITERIOS CLIMÁTICOS

En cualquier caso, Oxfam valora positivamente la revalorización del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y pide no sea una revalorización temporal y focalizada en las regiones más afectadas por la DANA, sino que sea permanente y se extienda a todo el país.

También insiste en que la futura reconstrucción de la zonas afectadas por la DANA debe seguir criterios climáticos, identificando y protegiendo viviendas en zonas inundables y reubicando a familias en áreas de alto riesgo.

"Es necesario aprovechar la reconstrucción de los municipios afectados para intervenir aplicando criterios climáticos que ayuden a mitigar y combatir los efectos del cambio climático y plantea que las líneas de ayudas que se habiliten contemplen cuantías extras para aquellas intervenciones que, además de reconstruir, vayan dirigidas a impulsar la transición ecológica del urbanismo de los municipios afectados", ha explicado Checa.