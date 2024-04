La plataforma de microdonaciones Teaming supera los 50 millones de euros recaudados para causas solidarias

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La plataforma de microdonaciones Teaming ha superado los 50 millones de euros recaudados para causas solidarias, que sirven por ejemplo para la financiación de proyectos sociales y medioambientales de entidades sin ánimo de lucro, y lo ha hecho mediante la recaudación de un euro por persona.

Según indica la plataforma, en 2023 se recaudó más de 9,5 millones de euros (un 12% más que en 2022) y, además, cada mes 380.000 personas se suman y donan un euro a través de Teaming.

El modelo en el que se basa la plataforma, cofundada por NTT DATA, y el cual sigue manteniendo desde su nacimiento en 2012 es en un sistema único que permite que cualquier persona pueda ayudar a una causa social o medioambiental a través de una donación online de un euro al mes.

Tal y como destaca Teaming, "esto significa que cualquier persona, independientemente de su situación económica, puede convertirse en donante 'Teamer' ya que el monto a donar no supone un impacto muy significativo en sus ahorros, pero la suma de cada uno sí que eleva exponencialmente ese impacto en la causa social apoyada".

De esta forma, lo importante no es cuánto se da sino cuántas personas se suman a ayudar, con la particularidad de que cada euro que se dona se destina íntegramente a la causa solidaria, sin ningún tipo de comisión.

Desde 2012, se han impulsado una gran variedad de proyectos como ayudar a construir un centro pionero en Europa para tratar el cáncer infantil en el Hospital Sant Joan de Déu; apoyar con asistencia psicológica a familias y pacientes con Piel de Mariposa; abastecer campos de refugiados en Yemen con agua potable o contribuir a la reinserción de especies en peligro de extinción en España, entre otros.

Teaming señala que actualmente se enfrenta a tres retos: la dificultad cada vez mayor en captar nuevos socios, una transformación digital necesaria pero costosa y un aumento de gastos debido a la inflación.

"En este contexto, el modelo de Teaming permite que las entidades sin ánimo de lucro obtengan fondos estables. Las donaciones de un euro no son puntuales sino recurrentes, lo que aporta sostenibilidad a los proyectos solidarios a largo plazo. Además, no dependen de una única persona sino de muchas. No se busca conseguir grandes fondos económicos en un corto periodo de tiempo, sino de ofrecer una propuesta de valor para las entidades no lucrativas a largo plazo aportándoles seguridad e involucrando al máximo número de personas posible", destaca la directora General de Fundación Teaming, Patricia Sánchez Delicado.