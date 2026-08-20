Solidaridad española: Fundación Madrina envía 11 pallets de ayuda a Chocó tras el terremoto

Personal y voluntarios de Fundación Madrina. - FUNDACIÓN MADRINA

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La red internacional de cooperación que coordina en España Fundación Madrina realizará la madrugada de este viernes el primer envío de ayuda humanitaria al departamento colombiano del Chocó y otras regiones afectadas por el terremoto. La organización actua como "centro de acopio oficial en España" que "recibe y coordina la articulación de diferentes centros a nivel nacional, que son acreditados por la Fundación".

El primer envío será posible gracias a la articulación y colaboración de un grupo que coordina la asociación europea Rotary, integrada por ciudadanos de Colombia, España y México. Este primer cargamento, compuesto por 11 pallets, tiene como destino el departamento del Chocó.

La iniciativa ha contado con una respuesta masiva de voluntariado, ya que en las primeras 24 horas que se solicitó la ayuda, más de 2.000 voluntarios colombianos y de otras nacionalidades se pusieron a disposición de la Fundación Madrina para acoger y canalizar la ayuda recibida desde toda España hacia las zonas más necesitadas de Colombia.

Este dispositivo se encuentra coordinado por personalidades como Javier Ospina, Carolina Valencia y Camila Cepeda, quienes trabajan conjuntamente con la entidad benéfica para contribuir a que las ayudas puedan llegar de manera eficaz y controlada.

La red de solidaridad ha sido articulada además con la Fundación Colombia Luz y Sonrisa liderada por la primera Dama Ana Lucía Pineda, que "recibe y coordina toda la ayuda del territorio colombiano afectado por el terremoto", permitiendo integrar los esfuerzos desde España con las iniciativas que ya se desarrollan en el territorio colombiano.

El trabajo conjunto de entidades sociales, privadas y públicas ha permitido que "cada donación llegue de manera organizada y efectiva a las zonas y personas más afectadas", buscando que "las ayudas recogidas en España" se integren "a los esfuerzos médicos y humanitarios que ya se desarrollan en territorio colombiano en las zonas afectadas".

Como parte de la segunda fase de esta iniciativa de cooperación, se trabaja conjuntamente con el grupo europeo de la asociación Rotary, para habilitar otro envió de más de 150 pallets de ayuda humanitaria durante el mes de septiembre a través de una ruta marítima entre España y Colombia, con capacidad estimada para movilizar aproximadamente 150 pallets de ayuda humanitaria.

Esta ampliación de la capacidad de envío permitirá "fortalecer el apoyo desde España hacia diferentes regiones damnificadas del territorio colombiano, de acuerdo a las necesidades que se valoren in situ en cada momento".