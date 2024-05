Alegría acusa al PP de "arengar" en las elecciones catalanas a través de "discursos xenófobos"

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha acusado este miércoles al PP de "arengar" en las elecciones catalanas a través de "discursos xenófobos".

"España no es un país racista. Por eso creo que no es nada responsable que el principal partido de la oposición haya aprovechado la última campaña electoral de las elecciones catalanas para arengar a través de discursos xenófobos", ha asegurado Alegría en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados a la pregunta del diputado del Grupo Parlamentario Popular Guillermo Mariscal sobre si el Ejecutivo está trabajando en la implementación de medidas que penalicen y a la vez prevengan el racismo en el deporte.

Igualmente, Alegría, ha apuntado a la "participación de todos" para erradicar el racismo y la xenofobia en los espacios deportivos y ha recalcado que el compromiso del Gobierno para ello es "una prioridad absoluta". "El compromiso del Gobierno de España para sacar y erradicar el racismo y la xenofobia también de los espacios deportivos es una prioridad absoluta. Ahora, creo que no se puede ser pretencioso. Para poder ser absolutamente efectivos con esta cuestión, creo que necesitamos la participación de todos", ha afirmado.

En este sentido, la ministra ha recalcado a los 'populares' que las herramientas "más potentes" para acabar con el racismo durante los eventos deportivos "son leyes aprobadas siempre por gobiernos socialistas".

Así, ha expuesto que en el año 2007 con el Gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, constituyeron la Comisión Estatal Antiviolencia, que ha dicho que se reúne cada 15 días "para poder plantear expedientes sancionadores y también declarar los encuentros deportivos de alquiler".

También ha mencionado la Ley de Deporte aprobada en el año 2022 y ha recordado al PP que no votó "favorablemente". "Este Gobierno ha ampliado las conductas prohibidas en los eventos deportivos", ha indicado.

Además, ha destacado que el Gobierno ha coordinado y ha liderado la primera reunión del Consejo de Europa con todos los agentes deportivos para establecer las líneas básicas de la estrategia para acabar con el discurso de odio en los eventos deportivos para los años 2024-2026. En esta línea, ha añadido que el próximo 5 de junio se celebrará en Madrid una conferencia internacional para acabar con el discurso del odio en los eventos deportivos.

En todo caso, Alegría ha subrayado que el discurso del odio y los "problemas" que ha dicho que está generando el racismo y la xenofobia "excede al ámbito deportivo". "Trabajo, responsabilidad y colaboración que es donde vamos a estar siempre el Gobierno de España", ha concluido.

EL PP REPROCHA AL GOBIERNO QUE NO QUIERA LLEGAR A ACUERDOS

Por su parte, el diputado 'popular' ha reprochado al Gobierno que no quiera llegar a consensos para erradicar el racismo y la xenofobia en los espacios deportivos. "Como hemos dicho y como pensamos ustedes y nosotros, España no es un país racista. Pero somos conscientes de que no pasamos por momentos en los que brille ni el consenso, ni el acuerdo, ni el discurso, ni el diálogo sereno, sobre todo porque quien más puede, que es el Gobierno, quien más capacidad tiene, ni quiere ni ha querido nunca llegar a esos acuerdos", ha asegurado.

En este sentido, ha señalado que, desde su formación, consideran que pueden "construir y crear un instrumento parlamentario que analice y estudie este problema y que busque una respuesta concreta para que se acaben ya estos desastres que están ocurriendo en los estadios de fútbol".

También ha agregado que la ley del 2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia al deporte "es ineficaz y que las condenas, si se han producido que no se han producido, no combaten el racismo como debiera ser".