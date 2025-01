EAPN-ES aboga en 2025 por medidas "claras y concretas" contra la aporofobia y políticas que afectan a la ciudadanía

Casi 13 millones de personas se encuentran en riesgo de pobreza y/o exclusión social en España, el 26,5% de la población

MADRID, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en España (EAPN-ES), Carlos Susías, ha solicitado para 2025 medidas "claras y concretas" para luchar contra la aporofobia y políticas que afecten a la ciudadanía.

"Tenemos que trabajar por tener medidas claras y concretas para luchar contra la pobreza. Muchas veces ésta se manifiesta camuflada de políticas antimigratorias, cuando lo que verdaderamente estamos rechazando es a la población pobre, tanto de aquí como de fuera. Tenemos que centrarnos más en las políticas que afectan a la ciudadanía. Necesitamos un Congreso de los Diputados, un Senado, un Parlamento, en definitiva, que se preocupe de los ciudadanos", ha asegurado Susías en una entrevista a Europa Press.

En este sentido, ha llamado a seguir trabajando "con medidas más concretas y más intensas", porque "la pobreza se vive en el día a día, mientras que las políticas parece que se diseñan a medio y largo plazo, y algunas veces no se llegan ni a cumplir esos plazos".

"Luchar contra la pobreza, luchar contra la exclusión social, luchar contra los delitos de odio, luchar contra la discriminación, en fin, no es otra cosa que luchar en favor de la democracia", ha recalcado.

Asimismo, Susías ha explicado que la pobreza no solamente es una cuestión de rentas, sino también de cómo se regula el mercado de la vivienda, las políticas urbanísticas, la brecha de género, el mercado laboral, etcétera. "Se está constatando que la pobreza no puede ser reducida, no se puede reducir, si no se toman medidas específicas que vayan dirigidas a ese objetivo", ha apuntado.

Precisamente, las cifras de pobreza y exclusión social en España alcanzan ya al 26,5 % de la población, 12,7 millones de personas, según el XIV Informe 'El Estado de la Pobreza en España' de EAPN-ES. Cifras a las que se suman los 2,3 millones de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social, o el grave impacto de la pobreza severa, es decir, quienes viven en hogares que ingresan menos de 611 euros al mes, casi 4 millones de personas. La situación es aún peor para las mujeres, con 5,1 millones de mujeres pobres en España, 300.000 más que de hombres.

Al respecto, ha advertido de la "discriminación clara, permanente y estructural" entre hombres y mujeres en el ámbito de pobreza. Así, ha añadido que la mujer se encuentra en "peor situación" en todos los indicadores con respecto al hombre.

"Esto no necesita medidas coyunturales, sino medidas estructurales, y especialmente medidas que vayan dirigidas a las mujeres, a las mujeres con hijos a cargo, familias monoparentales. Más del 80% son familias de mujeres con hijos a cargo. Esto también redundará en la pobreza infantil, que es otro de los grandes retos que tenemos, y por supuesto afrontar lo que es el reto de la población más joven", ha concluido.

HOGARES VULNERABLES

Por otro lado, ha indicado que se necesita un mercado de la vivienda que cubra "un derecho humano, que es el tener una vivienda digna a lo largo de la vida". Sin olvidar la pobreza energética, con un 43,1 % de las personas pobres con dificultades para mantener su vivienda lo suficientemente fresca en verano, y un 38,5 % cálida en invierno.

Además, ha expuesto que es necesario afrontar las consecuencias del cambio climático que afecta sobre todo a las personas más vulnerables. "Incluso cuando se dan catástrofes, como alguna que desgraciadamente hemos tenido, hemos visto cómo al final las viviendas que en peor situación estaban, en peor ubicación estaban, han sido las que más han sufrido", ha destacado.

En cualquier caso, EAPN-ES recuerda que la situación sería mucho más grave sin la acción del Estado pues, en 2023, las transferencias estatales evitaron que 10,8 millones de personas entrasen en situación de pobreza, por lo que abogan por el papel de la nueva Estrategia Nacional --en cuya elaboración han participado personas con experiencia en pobreza y la propia entidad, coordinando el Grupo de Inclusión, Empleo y Rural del Consejo Estatal de ONG--, si se dota con los recursos suficientes para asegurar que llega de forma efectiva a las miles de familias lastradas por los efectos de las sucesivas crisis, la inflación y el coste de la vivienda.

20 AÑOS DE TRABAJO

Por otro lado, en la Asamblea General de EAPN-ES, celebrada el pasado mes de noviembre en Santa Cruz de Tenerife, las redes y entidades asistentes mostraron su preocupación por el auge de la aporofobia y de la desinformación en torno a la labor que realizan las organizaciones del Tercer Sector en la lucha contra las desigualdades.

A nivel europeo, la configuración parlamentaria surgida de las elecciones del pasado mes de junio ha dejado "grandes incógnitas sobre las prioridades de la Unión Europea en materia de políticas sociales, derechos de las personas migrantes, transición ecosocial justa y defensa de la paz", según EAPN-ES, que ha cumplido en 2024 dos décadas desde su refundación.