Semana Mundial del Agua, la importancia de un recurso que es necesario garantizar

MADRID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

AUARA, empresa social que destina el 100% de sus dividendos a proveer de acceso a agua potable a comunidades que carecen de ella, destaca la importancia de este recurso con motivo de la Semana Mundial del Agua, que comienza el 23 de agosto.

Por ello, para visibilizar la importancia del agua y tomar conciencia de su valor, la empresa ha llevado a cabo un decálogo sobre el valor del agua con el que busca tomar conciencia de su importancia y valorarla como merece, además de asumir la propia responsabilidad para cuidarla y contribuir a garantizar su sostenibilidad, por el bien del planeta y de las futuras generaciones.

De este modo, entre otros datos, destaca que la cantidad total de agua dulce en la superficie de la Tierra es de 35 millones de kilómetros cúbicos, aunque menos del 1 por ciento está disponible para el consumo humano, mientras que el resto está congelada en los polos y glaciares o en acuíferos subterráneos. La UNESCO prevé que en el mundo habrá unos 12.000 millones de habitantes a mediados de este siglo, con lo que se triplicará la demanda de agua, y las reservas hídricas del planeta alcanzarán su límite.

La cantidad de agua que cae al año en forma de precipitaciones en todo el mundo es de 110.000 Km3, según datos de Geólogos del Mundo correspondientes a 2017. De ese total, 70.000 Km3 se evaporan y los 40.000 Km3 restantes son la cantidad máxima que renueva cada año los ríos, mares y océanos del mundo.

Sin embargo, aunque no se dispone de datos globales más actualizados, es posible que en los últimos años estas cantidades se hayan reducido, por las sequías persistentes en diferentes áreas del planeta. Según un reciente estudio de Nature Geoscience, la Península Ibérica está viviendo su mayor sequía en los últimos 1.200 años, y también Italia vive su peor sequía en 70 años.

En cuanto al consumo medio de agua por habitante al año a nivel mundial se cifra en 660 m3. El consumo depende de factores como el clima, la densidad de población, el nivel de desarrollo o la agricultura de regadío. Asia es el continente con mayor consumo, más de 2.000 Km3/año. En América del Norte son unos 750 Km3/año, y en Europa unos 500 Km3/año. Sin embargo, en África son unos 250 Km3/año y en América del Sur unos 200 Km3/año. Por países, varían desde los 1.800 m3/hab/año en Estados Unidos hasta los 10 m3/hab/año en la República Democrática del Congo. Del total de agua consumida a nivel mundial, el 70% corresponde a la agricultura, el 20% a la industria y un 10% al consumo doméstico.

La cantidad de agua diaria de que debe disponer una persona oscila entre los 50 y 100 litros. Esta cifra, estimada por la OMS, incluye el agua para beber, cocinar, para el aseo personal, la limpieza del hogar, etc. Y en tiempos de crisis o emergencias deben garantizarse al menos 15 litros de agua al día por persona. En España, la media de consumo doméstico se sitúa en 142 litros por habitante al día, y casi tres cuartas partes se nos van en el baño. Sin embargo, en muchos países en vías de desarrollo, como Tanzania, muchas personas sobreviven con menos de 5 litros de agua al día y carecen de sistemas de saneamiento.

La población mundial afectada por las sequías cada año es de 55 millones de personas. El cambio climático se observa ya en la frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, pero la sequía es, según la OMS, el que más pone en riesgo el ganado y los cultivos en casi todo el mundo, lo que se traduce en hambre, miseria y enfermedades, favoreciendo las migraciones masivas. La FAO calcula que unos 700 millones de personas pueden verse obligadas a huir de sus lugares de residencia entre 2020 y 2030 por efecto de las sequías.

El porcentaje de población mundial que sufre actualmente escasez de agua es del 40%. Se dice que una región tiene estrés hídrico si dispone de entre 1.000 y 1.700 m3/hab/año de agua renovable, es escasez si cuenta con menos de 1.000 m3/hab/año, y escasez absoluta cuando hay menos de 500 m3/hab/año, lo que supone una enorme limitación para el desarrollo y la vida humana. El 60% de los recursos de agua de todo el planeta se concentran en 10 países y el 12% de la población mundial consume el 85% de los recursos renovables, mientras otros 80 países que concentran a ese 40% de población mundial sufren escasez de agua o estrés hídrico crónico.

Las personas que mueren al año por enfermedades relacionadas con el agua asciende a 1,8 millones. Las enfermedades diarreicas motivadas por la falta de acceso a agua potable, saneamiento e higiene son la tercera causa de muerte en niños menores de cinco años. Según UNICEF, cada día mueren más de 1.000 niños por este motivo. Se calcula que unos 2.000 millones de personas en todo el mundo utilizan fuentes de agua contaminada para el consumo humano, lo que unido a un saneamiento deficiente facilitan la transmisión de otras enfermedades como el cólera, la disentería, la hepatitis A, la fiebre tifoidea o la poliomielitis.

Las horas al año que dedican a caminar para abastecerse quienes no disponen de acceso a agua potable son cerca de 40.000 millones, según el cálculo realizado por UNICEF, que cifra en 750 millones de personas en todo el mundo las que carecen de acceso a este recurso esencial. Normalmente, son las mujeres y niñas las encargadas de hacer esas caminatas para llenar sus bidones de agua de fuentes no seguras, recorriendo de media unas cuatro horas diarias. Por este motivo, unos 18 millones de niñas no pueden acudir a la escuela, lo que perpetuará las diferencias de género y limitará su desarrollo profesional en el futuro.

Además, la cantidad de agua embotellada que se consume al año en el mundo: 391 billones de litros. Esta estimación corresponde a 2017, no se disponen de datos posteriores. En España, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en 2021 se consumieron 3.042 millones de litros de agua envasada. Una botella de plástico tarda en degradarse unos 500 años, por lo que es importante tener en cuenta el impacto ambiental que tienen todos esos envases para el medio ambiente, y apostar por plásticos rPET 100% reciclados y reciclables, que den una segunda vida a esas toneladas de desechos que ya existen en el planeta.

Respecto a cuánto tiempo puede pasar un ser humano sin beber agua, es de 3 días. En torno al 60% del cuerpo humano está formado por agua, que participa en el funcionamiento de funciones vitales, como la respiración, la nutrición, digestión y excreción, la circulación de la sangre, etc. En la realización de estas funciones se pierden 2,4 litros de agua al día, que deben reponerse para el buen funcionamiento del organismo por lo que se recomienda beber abundante agua.