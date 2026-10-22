Familias numerosas reclaman prestación universal por crianza y dos semanas más de permiso por nacimiento

Archivo - Una familia en el parque de El Retiro. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Prestación universal por crianza, dos semanas más de permiso remunerad por nacimiento de hijo y una reforma fiscal con perspectiva familiar, son algunas de las reivindicaciones que plantea la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) de cara a la cita electoral del 29 de noviembre.

La FEFN ha presentado un documento con diez medidas de política familiar que trasladará a los partidos políticos, con el objetivo de "apoyar de manera directa y real a las familias y, en particular, a las familias numerosas, hogares que afrontan un coste importante en la crianza y educación de los hijos que debe ser apoyado y compensado".

La FEFN ha denunciado que actualmente existe una "discriminación que sufren las familias numerosas en el acceso a muchas prestaciones y bienes, que solo computan hasta el tercer o cuarto hijo", una situación que considera debe terminar en la nueva legislatura. La entidad ha subrayado que "no considerar a todos los hijos a la hora de establecer un umbral de renta o la cuantía de la propia ayuda, supone penalizar claramente a las familias con más hijos, una situación que se arrastra desde hace años".

Entre las medidas más urgentes, la FEFN reclama una prestación universal por crianza, una ayuda económica directa que "ya existe en gran parte de la UE" y que considera "urgente en España, donde tener hijos se ha convertido en un factor de desigualdad, pobreza y sobrecarga".

Esta prestación, de aproximadamente "unos 200 euros al mes hasta que el hijo cumpla los 18 años", llegaría "a todas las familias con hijos, desde el primero al último, sin excepción, garantizando unos mínimos de bienestar para todos los niños y niñas".

La organización ha alertado sobre los alarmantes datos de pobreza infantil en España, recordando que "según la tasa AROPE, indicador de referencia sobre vulnerabilidad, España ocupa uno de los primeros puestos de la UE y de los países de la OCDE en nivel de pobreza en hogares con menores, que afecta a casi un tercio de la población infantil". La FEFN ha manifestado su preocupación al señalar que "no puede ser que los hijos, que deberían ser considerados un bien social, y que son un activo para la sociedad, sean un factor generador de pobreza".

El decálogo incluye también una reforma fiscal con perspectiva familiar, ya que la FEFN considera que "una familia con más hijos tiene una capacidad económica por persona menor que una familia con los mismos ingresos y menos miembros", por lo que demanda "una mejora de las deducciones y beneficios fiscales vinculados al número de hijos, teniendo en cuenta los gastos reales de crianza, educación, vivienda, transporte y conciliación".

En materia de conciliación laboral y familiar, la FEFN propone ampliar el permiso por nacimiento para las familias numerosas con "una semana más por cada progenitor", argumentando que "una familia con cuatro, cinco o más hijos tiene unas necesidades de cuidado objetivamente superiores y las políticas de conciliación no pueden ignorarlas".

Asimismo, solicita "becas o ayudas de comedor que garanticen el acceso a este servicio, fundamental para la conciliación de la vida laboral y familiar y cuyo coste -unos 120 euros por niño al mes- resulta difícil de afrontar cuando se tienen 3 o más hijos".

La federación también reclama que se aplique "el mismo criterio de proporcionalidad en tasas e impuestos municipales, como la tasa de basura o en el consumo de agua o de luz, donde se debe tener en cuenta la composición familiar para no castigar a las familias numerosas", explicando que "una familia con 4 o 5 hijos va a tener un consumo mayor de agua o de luz porque necesariamente va a poner más lavadoras. Este mayor consumo, en suministros básicos, no se puede penalizar, todo lo contrario, se debe apoyar y compensar".

CATEGORÍA ESPECIAL

Otra demanda importante es la actualización del marco normativo de protección a las familias numerosas, que la FEFN considera "se ha quedado obsoleto en buena parte de su contenido y debe adaptarse a la realidad social y responder a las necesidades de las familias", especialmente en "casos de separación o divorcio, en los que uno de los dos progenitores sale automáticamente del título, aunque siga cumpliendo sus obligaciones como padre o madre".

La FEFN reclama también "reconocer como familia numerosa de categoría especial a las familias con 4 o más hijos, compensando el esfuerzo en la crianza de estos hogares que hacen una aportación especial en capital humano en un contexto de bajísima natalidad, donde el índice de fertilidad apenas llega a 1,1 hijos por mujer".

Finalmente, la organización pide que se "igualen los derechos de las familias estableciendo su mantenimiento automático hasta que el último de los hijos cumpla los 26 años en caso de que esté cursando estudios, como ya hacen varias Comunidades Autónomas, entre ella, Madrid, Castilla y León, Galicia, Cantabria, Comunidad Valenciana, Murcia o Extremadura".