Asociaciones de mujeres critican la "eliminación" de la Concejalía de Igualdad en Molina (Murcia) tras el pacto PP-Vox

MOLINA DE SEGURA (MURCIA), 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones Mujeres Horizontes, Movimiento feminista molinense y Mujeres con Nombre han criticado que el nuevo Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Molina de Segura ha "eliminado" la Concejalía de Igualdad y la han sustituido por la de Familia tras el pacto entre PP y Vox y que, tras cuatro semanas, "han tenido tiempo de retirar toda la información" del Centro de Atención Especializada para Mujeres Víctimas de Violencia (CAVI) del municipio.

En concreto, las tres asociaciones han señalado que el Equipo de Gobierno sostiene que "en cuatro semanas" no han tenido tiempo de "trabajar ni de equivocarse". "Sin embargo, sí han tenido tiempo de retirar toda la información referente a teléfonos de emergencia, talleres, asociaciones, pasos a seguir en caso de agresión física o psicológica en el CAVI de Molina", ha aseverado.

De hecho, han criticado que "ha desaparecido hasta el nombre de la puerta", según han hecho saber las tres asociaciones en una rueda de prensa ofrecida debido los hechos acontecidos y las informaciones difundidas tras el Pleno celebrado en el Ayuntamiento de Molina de Segura el pasado lunes, 31 de julio.

Con la eliminación de estas informaciones del CAVI, las asociaciones han criticado que "se vulnera el derecho a la información recogido en la ley sobre protección oficial integral contra la violencia de género".

Además, han criticado que, lo que para el alcalde es "esperar a equivocarnos", para ellas son "muertes". Y es que han recordado que se han registrado "cuatro mujeres asesinadas en 24 horas el día 9 de enero, 32 en lo que va de año", por lo que se preguntan "¿cuánto vamos a esperar?".

Asimismo, han criticado que el cambio de nombre de la Concejalía conlleva "velar una realidad que estamos viviendo", es decir, "hacer invisible y esconder en la intimidad de casa, donde no hay testigos ni escapatoria, la violencia que existe con nombre y apellidos: violencia de género".

Para poder afrontar cualquier cosa en la vida, las tres asociaciones han señalado que "es necesario nombrarlo correctamente", porque "saber identificar, reconocer qué me está pasando y qué estoy sufriendo, es básico para iniciar un proceso de recuperación".

"La violencia de género no sólo se sufre en casa, también en el ámbito laboral, judicial, y de muchas formas: violencia vicaria o económica, entre otras", según las mismas fuentes, que han advertido que la eliminación de dicha Concejalía "perjudica también a los hombres". Han puesto como ejemplo de ello que el permiso por paternidad "fue aprobado por la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados".

Por otro lado, las tres asociaciones firmantes del comunicado se han mostrado en "total desacuerdo" con la elección de los integrantes de la mesa de coordinación policial contra la violencia de género, ya que "está presidida por el primer teniente de alcalde, militante de Vox".

De hecho, han recordado que así se lo hicieron saber al alcalde de Molina de Segura cuando mantuvieron una reunión para invitarle al acto de repulsa y minuto de silencio por las víctimas de violencia de género "al que rehusó ir".

"Lo mismo pasa con la mesa local de coordinación de violencia de género, conducida por la concejala de familia, también militante de Vox, que ni siquiera reconoce la violencia de género como tal, diluyéndola en el concepto de familia y condenando a las víctimas al silencio", según las mismas asociaciones.

También se han mostrado convencidas de que la prevención de la violencia de género "pasa por una educación de las niñas y de los niños". En este sentido, han recordado que Vox "ha manifestado que va a eliminar los chiringuitos que 'chupan' el dinero público, eliminando charlas de adoctrinamiento".

"Queremos recalcar que dichas charlas no son adoctrinamiento, sino que forman parte de una educación integral", según estas tres asociaciones, que han señalado que este tipo de actividades "no funcionan a demanda", sino que "primero se ofrecen las charlas y talleres y luego las piden los centros educativos".

A su juicio, "el blanqueamiento de la violencia de género no sólo conlleva el aumento de las víctimas, sino que contribuye a apaciguar la conciencia de los maltratadores" y han advertido que prueba de ello es que "ha disminuido el número de suicidios entre los asesinos machistas en 7,3 puntos, ya que la presión social disminuye sobre ellos".

CELEBRACIÓN DE PLENO

Las tres asociaciones han recordado que participaron en el Pleno del Ayuntamiento del pasado lunes, 31 de julio, apoyando la moción presentada por el grupo de la oposición, y han recordado que la intervención fue solicitada "en tiempo y forma adecuados".

"No fue un movimiento dirigido ni alentado por nadie, ni una confabulación para impedir que se celebrase el consejo, como se ha estado difundiendo", según las tres asociaciones, que han recordado que leyeron un manifiesto "en el momento indicado" y que, solo tras la intervención de la concejala de Vox, "se produjo el altercado por todos conocido".

A este respecto, han querido aclarar que durante dicho Pleno y tras el receso, el alcalde "dijo que desde su asiento había podido ver cómo los ciudadanos habíamos mantenido la compostura y el respeto mejor que los propios concejales, y que felicitaba por ello a los asistentes".

"Dicho esto, resultan llamativas las declaraciones que se han hecho posteriormente en este sentido diciendo que desde el principio se fue a interrumpir dicho pleno", según las tres asociaciones, que han rememorado que el Pleno se interrumpió cuando el alcalde "pidió que la policía identificase a 'esa señora'".

"Los asistentes no sabíamos qué pasaba, pues se puede comprobar en la grabación de dicho pleno que no hubo ninguna voz llamativa por parte de esa señora, Maruja, en ese momento", según las mismas fuentes. "Tras acercarse la policía y decir ella que no llevaba el DNI, pero que daba sus datos, aumentó la tensión al intentar levantarla de los brazos para que abandonase la sala", han destacado.

A este respecto, han señalado que el alcalde "repitió varias veces que la identificasen" y, cuando los ciudadanos fueron a "intentar evitar que la sacaran de la sala", se pidió el receso y se interrumpió el pleno.