Belarra: "Feminismo no es que Ana Patricia Botín y Marta Ortega dirijan una gran empresa"

Pide al PSOE "dejar de seguir los cascabeles que le pone la derecha": "Tiene que gobernar concentrándose en los problemas reales de la gente"



MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha lamentado este sábado que de cara al 8M algunos vayan a decir que el feminismo es que la presidenta de Banco Santander, Ana Patricia Botín, o la de Inditex, Marta Ortega, dirijan una gran empresa, lo que "no es verdad".

"Feminismo no es que Ana Patricia Botín y Marta Ortega dirijan una gran empresa, es topar las hipotecas de tipo variable para que Ana Patricia Botín deje de hacerse indecentemente rica a costa de que las familias de este país tengan que pagar 100, 200 o 300 euros más al mes por unas hipotecas desbocadas", ha aseverado en su intervención en el encuentro feminista de la ruta 'La fuerza que transforma' de Podemos en Madrid.

Belarra también ha defendido que el feminismo es que el PSOE "apruebe de una puñetera vez la Ley de Vivienda" para poder regular los precios del alquiler, que "no ha parado de subir desde 2016".

"La gente joven, las mujeres que crían solas y las familias que no se pueden permitir adelantar el precio de un adelanto de la hipoteca, esas son las familias que pagan los alquileres en España y esas son las familias que necesitan un Estado protector, un Estado feminista que se ponga de su lado frente a los buitres y los especuladores", ha subrayado.

En este sentido, ha instado a su socio de Gobierno a "dejar de seguir los cascabeles que le pone la derecha". "Tiene que gobernar concentrándose en los problemas reales de la gente", ha dicho, para reclamar también que se intervenga la cesta de la compra.

OFENSIVA CONTRA LA LEY DEL SOLO SÍ ES SÍ

Por otro lado, ha afeado la "brutal ofensiva judicial, mediática y política" que se ha llevado a cabo durante meses contra la ley del 'solo sí es sí'. En este contexto, ha afirmado que tiene "la sensación de que se ha instalado de alguna manera en España que hay algunos poderes que no se pueden cuestionar, que no se pueden criticar y que no se pueden siquiera nombrar".

"Precisamente, eso también nos enseña el feminismo, que se puede nombrar lo que no se nombraba, que se puede romper el silencio y que se puede acabar con la impunidad", ha añadido en este sentido, en referencia a sus críticas a los jueces por las rebajas de penas.

Al respecto, ha señalado que esta semana se ha conocido que el presidente de la Audiencia Nacional "se intercambiaba mensajes y asesoraba al número dos del Ministerio del Interior de la era de (Mariano) Rajoy", ante lo que ha defendido que "se puede decir alto y claro que si esto ocurre en una democracia, estamos ante una democracia todavía muy limitada".

En este marco, ha advertido de que el Partido Popular "ha podido gobernar durante años" y "evitar condenas más altas para que sus cargos vayan a la cárcel", ha sido porque ha tenido "un brazo togado que le ayuda", "un brazo judicial que le permite estar donde está y hacer lo que hace".

"Por eso porque creo que España ya no aguanta ni más 'Titos Berni' --en referencia al exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo involucrado en el 'caso Mediador'-- ni más hermanos comisionistas de mascarillas como el de la señora (presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz) Ayuso, ni más amigos de narcos, como el señor (líder del PP, Alberto Núñez) Feijóo", ha clamado, para añadir que España "tampoco tolera a jueces corruptos en la Audiencia Nacional ni corruptos en la política".

Por último, se ha referido a la renuncia de la que fuera primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinta Arden, porque "se le había acabado la gasolina", algo que le parece normal por los cuestionamientos a su cargo por ser mujer. Situaciones como esta recuerda, según ha resaltado Belarra, lo "dura" que es la pelea por los avances feministas, al igual que sostenerlos.

"Una vez que se consiguen la pelea es muy dura", ha reiterado, para asegurar de que a Podemos "no se le va a acabar la gasolina" gracias al equipo de mujeres que lo conforman, entre las que se ha referido a la ministra de Igualdad, Irene Montero, como "la mejor" por haber llevado al Boletín Oficial del Estado (BOE) leyes feministas como la del aborto, la del 'solo sí es sí' o la trans.