Una de cada tres mujeres jóvenes sufre soledad no deseada, según un estudio de SoledadEs

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una de cada tres mujeres jóvenes sufre soledad no deseada, según el 'Estudio sobre juventud y soledad no deseada en España', impulsado por SoledadES, el Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada de Fundación ONCE, en colaboración con Ayuda en Acción.

En concreto, señala que el 31,1% de las mujeres jóvenes se sienten solas, frente al 20,2% de los hombres de la misma edad. Revela también que, en su conjunto, la soledad no deseada afecta en su conjunto al 25,5% de la juventud y que quienes tienen entre 23 y 27 años son los que más solos se sienten.

El informe subraya la "complejidad" del fenómeno de la soledad no deseada y evidencia que las mujeres jóvenes son "particularmente vulnerables" a sentirse solas. Apunta a una variedad de factores que contribuyen a esta situación e incluye la calidad y el tipo de relaciones sociales, así como el nivel de apoyo percibido por parte de familiares y amigos. En este sentido, sostiene que el impacto de un menor nivel de apoyo de familiares o amigos se siente con "mayor intensidad" entre las mujeres, lo que pone de manifiesto la "crucial necesidad" de redes de apoyo "efectivas" para mitigar la soledad.

Asimismo, el informe refleja que el lenguaje utilizado influye en la percepción de la soledad por parte de mujeres y hombres. En este sentido, expone que cuando las encuestas evitan usar explícitamente el término 'soledad' los hombres tienden a reportar "mayores niveles" de soledad, "lo que sugiere que el estigma o la interpretación del término pueden influir en cómo las personas reportan sus experiencias y que parecen hacerlo más en ellos que en ellas".

En este sentido, SoledadES destaca que el estudio "es un llamado a la acción para reconocer y enfrentar las causas subyacentes de la soledad no deseada, promoviendo una sociedad más conectada y solidaria que pueda ofrecer a todos sus jóvenes la oportunidad de vivir una vida plena y libre de soledad no deseada". Así, sus principales objetivos, según explica, son "poner sobre la mesa cuál es realmente la incidencia de la soledad en la juventud española y cuál la percepción que de ella se tiene, indagar en posibles causas o correlaciones e identificar soluciones y recomendaciones para abordar el problema".

SoledadES, en colaboración con Ayuda en Acción, ha elaborado el trabajo, para el que se han realizado entrevistas telefónicas a un total de 1.800 personas de entre 16 y 29 años residentes en España.