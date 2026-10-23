La calidad de vida en España aumenta en 2025 hasta los 101,74 puntos y es mayor en hombres que en mujeres, según el INE

Archivo - Una pareja camina por un parque. - Víctor Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La calidad de vida en España ha aumentado 0,31 puntos en el año 2025 tras situarse el Indicador Multidimensional de Calidad de Vida (IMCV) en los 101,74 puntos frente a los 101,43 registrados el año anterior y es mayor en hombres que en mujeres y en españoles frente a extranjeros, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con esta cifra, España encadena tres años seguidos de repuntes tras las caídas experimentadas desde el año 2020 por la pandemia de la Covid-19.

El incremento global del indicador ha estado provocado por la mejora en seis de sus nueve dimensiones: Condiciones materiales de vida, Trabajo, Salud, Educación, Entorno y medioambiente y Experiencia general de la vida.

Por el contrario, las dimensiones de Ocio y relaciones sociales y Seguridad física y personal han empeorado su puntuación respecto a 2024, mientras que Gobernanza y derechos básicos se ha mantenido sin cambios al no actualizarse por no incluirse en la Encuesta de Condiciones de Vida de 2025 el módulo de Calidad de Vida, que es de periodicidad trienal.

Por sexos, el Índice Global de Calidad de Vida ha presentado en 2025 un valor superior para los hombres, con 102,48 puntos, que para las mujeres, que han alcanzado los 100,59 puntos.

En concreto, las mujeres han registrado puntuaciones superiores a las de los hombres en las dimensiones de Educación y Experiencia general de la vida, con 10,95 y 9,36 puntos más que los hombres, respectivamente, mientras que los hombres han mostrado valores más elevados en Seguridad física y personal y Entorno y medioambiente, con diferencias de 16,09 y 9,19 puntos, respectivamente.

Atendiendo a la nacionalidad, la población española ha alcanzado los niveles más altos en el índice global con 102,76 puntos, por delante de la población extranjera procedente de la Unión Europea, con 101,48 puntos, y de la del resto del mundo, que se ha situado en 97,28 puntos.

La población española ha destacado en Educación y Condiciones materiales de vida, mientras que la extranjera comunitaria ha obtenido la cifra más alta en Experiencia general de la vida y la del resto del mundo ha destacado en Seguridad física y personal.

Por comunidades autónomas, la Comunidad Foral de Navarra, La Rioja y País Vasco han presentado los niveles de calidad de vida más elevados en 2025, frente a Canarias, Andalucía y Galicia, que han registrado los valores más bajos.

Asimismo, los mayores avances en el indicador respecto a 2024 se han producido en la Comunidad de Madrid, con un incremento de 0,59 puntos, y en la Comunitat Valenciana, con un aumento de 0,5 puntos.