CEOMA, Confemac, Junta de CyL o Miriam Díaz Aroca, entre los premios SENDA por mejorar la vida de mayores y dependientes

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), la Confederación Estatal De Mayores Activos (Confemac), la Junta de Castilla y León o la actriz Miriam Díaz Aroca han sido algunos de los galardonados en la XIV edición de los Premios SENDA que reconocen a profesionales e instituciones que trabajan por mejorar la vida de las personas mayores y las personas dependientes.

En el caso de CEOMA, ha recibido el galardón 'Juntos Cuidamos' por su programa 'Desatar al anciano y al enfermo de Alzheimer', centrado en mejorar la calidad de vida de personas mayores con Alzheimer u otro tipo de demencia, en la categoría de Atención Sociosanitaria.

'Desatar' es un proyecto de CEOMA que lleva 20 años trabajando para establecer nuevas pautas de cuidados que garanticen una atención libre de sujeciones físicas y químicas para personas que padecen demencia. En la actualidad, el proyecto se focaliza en las residencias, donde más del 60% de sus habitantes son personas en procesos de demencia. Por ello, la Confederación aboga por que pasen de ser centros de contención a ser centros amigables para estos pacientes.

El premio ha sido entregado por el gerente nacional de Ventas and Manager Home Care en Laboratorios INDAS, Miguel Ángel Saiz, a la presidenta de CEOMA, Sabina Camacho, acompañada por el director técnico del programa 'Desatar al anciano y al enfermo de Alzheimer', Antonio Burgueño.

Camacho ha defendido durante su discurso que "cuidar sin sujeciones se puede, se aprende y se logra, tal y como ha demostrado este programa a lo largo de sus veinte años de vida". En este sentido, ha informado de que hay más de 200 centros en toda España acreditados por CEOMA como libres de sujeciones. "A nadie le gusta que le priven de su libertad de movimiento y, además, atenta contra la dignidad de la persona y vulnera los derechos individuales", ha añadido la presidenta de CEOMA.

Para finalizar, Camacho ha agradecido su trabajo a todas las personas que hacen posible el proyecto por "su compromiso y sensibilización para dignificar y humanizar la atención y cuidados a las personas mayores enfermos de Alzheimer y otras demencias".

Además, la presidenta de la Confederación ha recordado que el próximo 22 de noviembre, CEOMA celebra el 20 Aniversario de su proyecto estrella 'Desatar al anciano y al enfermo de Alzheimer', con el lema 'Ganando un futuro mejor, con hechos, para las personas mayores', bajo la Presidencia de Honor de Sus Majestades Los Reyes, un acto que tendrá lugar en el Salón de actos - CEADAC - Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral en la calle del Río Bullaque, 1 de Madrid.

En esta categoría, también se ha entregado el Premio a 'Iniciativa Innovadora' a la Plataforma Caronte, que lucha por mejorar el cuidado de las personas al final de la vida, de Fundación Asispa; y el Premio a la 'Iniciativa Pública' a la 'Implantación y consolidación del programa de Promoción de la Autonomía personal SEPAP-MejoraT, una experiencia pionera en Castilla-La Mancha', de la Consejería de Bienestar Social Castilla-La Mancha. El Premio al 'Profesional del sector' ha sido para Lourdes Rivera, directora general de Grupo Amavir.

En la Categoría Senior, el Premio para 'Promoción del Envejecimiento Activo' ha sido para el 'Teléfono contra el Abuso y Maltrato a las Personas Mayores', de Confemac. En la entrega del premio, Gloria Veiga y María José Sánchez, presidenta y directora, respectivamente, han destacado que, desde 2019, ha recibido 3.000 llamadas "al 900 65 65 66 contra el abuso y maltrato". "Es una realidad oculta y ocultada", ha lamentado Sánchez.

También se ha concedido el Premio de 'Salud y Bienestar' al 'Proyecto UTIS: Unidades de Terapias intensivas para la rehabilitación neurológica y funcional en centros de mayores", de Vitalia; el Premio 'contra la Soledad No Deseada' para 'Acompañando-T', de la Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales de Teruel; y el Premio a 'Iniciativa Pública' para el 'Programa Interuniversitario de la Experiencia de Castilla y León', de la Junta de Castilla y León.

En la entrega del premio, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, ha destacado que en esta comunidad "es un problema la soledad no deseada, cronificada". "De ahí la importancia de este programa. Lo más novedoso es que cada vez se realiza más en los pequeños pueblos. Apoyamos al envejecimiento activo y que los mayores se relacionen", ha relatado.

"VALOR Y COMPROMISO"

Mientras, el VIII Premio EULEN-SENDA al liderazgo de las personas mayores ha sido para Ángeles García Antón, psicóloga y trabajadora social, por su trayectoria promoviendo el envejecimiento activo. "Es un premio especial, un reconocimiento a mi vida profesional. No quiero olvidar el apoyo de los equipos que me han enseñado, que me han dado apoyo", ha afirmado la galardonada.

Mientras, la actriz y periodista Miriam Díaz Aroca ha sido galardonada con el Premio SENDA Sénior del Año 2023. "Hay que aportar valor y compromiso a los demás. Gracias a mi madre, una mujer independiente y fuerte. Somos un buen equipo. Quiero que sepas que, aunque soy muy bruta, te honro, te respeto y te quiero", ha afirmado al recibir el galardón.

Estos galardones --entregados este 3 de noviembre en Madrid-- cuentan con el patrocinio de Asispa, Eulen Sociosanitarios, Essence Smartcare, Laboratorios Indas, Macrosad, Sermade, y con la colaboración de Amavir, CaixaForum Madrid, Ilunion VidaSénior y Sanitas Mayores.