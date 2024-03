El CERMI aprueba su propuesta de configuración del facilitador procesal para personas con discapacidad

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha aprobado su propuesta de documento sobre la configuración y regulación de la figura de la persona facilitadora procesal, como posición del sector de la discapacidad en esta materia de derecho de acceso a la Justicia.

Según ha informado la entidad, así lo ha adoptado en la reunión ordinaria de su Comité Ejecutivo celebrada a este jueves, en la que participan las principales organizaciones de la discapacidad del país.

En este documento, el CERMI destaca la importancia del acceso a la Justicia para las personas con discapacidad y subraya que todas deben disfrutar de garantías conforme al artículo 24 de la Constitución Española. En línea con las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia, se hace hincapié en la necesidad de adaptar el sistema judicial a las diversas condiciones de vulnerabilidad.

El documento destaca también la dinamicidad de la discapacidad y la necesidad de ajustes para garantizar la igualdad de participación en los procedimientos judiciales y por extensión en todo el sistema legal.

Asimismo, se advierte de que la legislación española reconoce el derecho a apoyos y ajustes para superar dificultades de comprensión, comunicación o interacción en el entorno judicial.

La propuesta planteada por CERMI desglosa las barreras en los contextos procesales, las necesidades de apoyo, y la participación de la persona con discapacidad en el proceso. También dedican un apartado específico para el régimen jurídico del facilitador procesal, así como la actuación del facilitador procesal y su naturaleza jurídica.

El CERMI también precisa las funciones básicas desarrolladas por la persona facilitadora y sus diferentes perfiles, así como la necesidad de contar "con profesionales debidamente formados". Al respecto, el presidente de CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, ha afirmado que "la figura del profesional facilitador como clave para asegurar la mejor defensa y tutela de los derechos e intereses de las personas con discapacidad".

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Durante la reunión, la comisionada de los CERMIS Autonómicos, Teresa Palahí, ha informado sobre la actualidad y situación de la dimensión territorial de la discapacidad organizada, resaltando la renovación de cargos y enumerando los CERMIS que este año van a celebrar su 25 aniversario y 20 aniversario.

Otro puntos tratados han sido los referidos a mujeres y niñas con discapacidad y las actividades de la Fundación CERMI Mujeres, con especial atención al I Parlamento de Mujeres con Discapacidad 2024 que en palabras de la presidenta de CERMI Mujeres, Concepción Díaz Robledo, "fue un momento singular y clave para las mujeres con discapacidad en España". En su intervención, también ha recordado las diferentes actividades que se llevaron a cabo con motivo del Día de la mujer, el 8 de marzo.

El CERMI ha informado asimismo sobre la agenda política de Down España y la situación y perspectivas de esta organización y de su movimiento asociativo. También se ha mencionado la agenda política de la discapacidad para el nuevo año 2024, fijando las prioridades en su acción de incidencia política.

Finalmente, han dado a conocer la campaña elaborada con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down (21 de marzo), que este año está centrada en reivindicar más oportunidades de empleo para las personas con síndrome de Down bajo el lema #ExtraCapacitados. El mensaje principal de esta campaña de Down España es que las personas con síndrome de Down están 'extracapacitadas' para aprovechar las oportunidades laborales.