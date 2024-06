El CERMI pide una regulación europea contra la discriminación de personas con discapacidad: "Llevamos 20 años esperando"

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) Estatal, Luis Cayo Pérez Bueno, ha pedido priorizar una regulación europea contra la discriminación de personas con discapacidad, que llevan esperando desde hace dos décadas.

"Desde hace 20 años estamos esperando una directiva transversal de no discriminación de la discapacidad. Ahora mismo solo estamos amparados por legislación no discriminatoria europea en el ámbito de la ocupación y el empleo, pero en el resto de los ámbitos no hay legislación europea", ha lamentado.

Así se ha expresado el presidente del CERMI en un reciente encuentro organizado por la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), bajo el título 'Por una Europa para todas las edades. Propuestas de la sociedad civil para las Elecciones Europeas'.

En su intervención, además de pedir una regulación europea que proteja a las personas con discapacidad, Pérez Bueno ha hecho un pequeño resumen de las principales propuestas que ha presentado CERMI para las elecciones con el foco puesto en la inclusión de las personas con discapacidad.

Por ello, ha hecho referencia a la propuesta que realizan desde el CERMI para la creación de un Fondo Europeo de accesibilidad que se nutra al menos el 2% de todos los presupuestos comunitarios para favorecer, impulsar, desarrollar y proteger la accesibilidad universal.

"Este Fondo Europeo de accesibilidad puede ayudar a los países a diseñar entornos universalmente accesibles" ha manifestado. Igualmente, ha señalado la importancia de una regulación de ingreso mínimo que sea "una obligación europea".

ARTÍCULO 49, "ESTACIÓN DE PARTIDA"

Además, ha aprovechado su intervención para insistir que la conquista del artículo 49 "no es una estación de llegada, es una estación de partida y ahora tiene que desencadenar espirales de cambio en las autonomías, ordenanzas y regulaciones de los ayuntamientos para que "la discapacidad sea un elemento más de diversidad que sepamos gestionar".

Asimismo, Pérez Bueno ha explicado que las elecciones europeas del 9 de junio son una oportunidad para integrar "lo social" en Europa y, conseguir que todas las personas, en especial las personas con discapacidad tengan un entorno con condiciones de vida digna.

Estas propuestas del CERMI se suman a las realizadas por la PMP quien recientemente ha publicado un documento en el que hace un llamamiento para la puesta en marcha de una 'Agenda social por una Europa para todas las edades', y que tiene como propósito construir una Europa que defienda y preserve los derechos, la inclusión y el bienestar de los mayores y de las personas con discapacidad mayores.

Precisamente, en relación con la propuesta de la PMP de impulsar una Convención internacional de los derechos de las personas mayores, Pérez Bueno ha trasladado las enseñanzas que como movimiento de la discapacidad han extraído de ese proceso. "Desde CERMI podemos ser un elemento de puente entre generaciones porque estamos presentes en todas las realidades vitales", ha defendido.