El Club de Malasmadres pide al Gobierno teletrabajo y bajas para padres con niños contagiados con una campaña

MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Yo No Renuncio del Club de Malasmadres ha reclamado al Gobierno que imponga el teletrabajo y apruebe bajas laborales para los padres con menores contagiados por coronavirus, dada la preocupación de las familias ante un posible retraso en la 'vuelta al cole' después de las vacaciones de Navidad.

La asociación denuncia que las familias españolas llevan "dos años sin ninguna ayuda para la conciliación". Así, piden la extensión del teletrabajo, bajas laborales para padres o madres de menores positivos y la reducción de jornada sin pérdida salarial.

Por ello, han lanzado la campaña en redes sociales con los hastagh: #LosNiñosNoSeCuidanSolos #LasNiñasNoSeCuidanSolas y consideran que es necesario tomar medidas para evitar el retraso del reinicio del curso escolar y los cierres de centros educativos.

La Asociación teme que esta ola de la variante ómicron "castigue, una vez más, a los más pequeños, y perjudique la conciliación de padres y madres de toda España".

"Hemos pedido reiteradamente las bajas laborales para el padre o la madre de un menor positivo, y no se ha aceptado. Hemos pasado una o varias cuarentenas preventivas, atendiendo a nuestros hijos e hijas en casa, renunciando a nuestro trabajo, ya sea a través de vacaciones o de días sin sueldo", recuerda la presidenta de la Asociación Yo No Renuncio y fundadora del Club de Malasmadres, Laura Baena.

En ese contexto, advierte de que un posible cierre de los colegios sería "una catástrofe para todas las familias españolas, ya que el colegio es, lamentablemente, la única fórmula para conciliar en España".

La Asociación denuncia que no se están tomando medidas fundamentales para evitar la expansión del virus, como el teletrabajo obligatorio. No obstante, demanda también medidas como las bajas laborales, la adaptación de la jornada o su reducción sin pérdida salarial y ayudas retributiva para la contratación de personal en aquellas familias en las que los adultos trabajan fuera del hogar.

De acuerdo con un estudio de Yo no renuncio, una de cada cuatro mujeres (22 por ciento) ha renunciado a todo o parte de su trabajo durante el último año para cuidar de sus hijos e hijas. De ese 22 por ciento de mujeres madres que ha renunciado a todo o parte de su trabajo, un 21 por ciento ha cogido excedencias o días sin suelo; un 11 por ciento ha solicitado la reducción de jornada al 100 por cien, sin sueldo también; y un 74 por ciento ha tirado de sus días de vacaciones para atender a los menores durante las cuarentenas preventivas.

La encuesta revela también que a un 37 por ciento de mujeres madres se les ha denegado la opción de teletrabajar a pesar de realizar tareas compatibles con el trabajo a distancia.

Aunque la asociación no ve el teletrabajo como una medida de conciliación en sí misma si no se acompaña de flexibilidad horaria, reconoce que, al menos ha sido un "gran apoyo" para muchas familias que no tienen o han tenido colegio, extraescolares o el apoyo de familiares (abuelos y abuelas) o personal contratado.

Con todo, insisten en que las madres son "claramente" las que están "soportando" los cuidados ya que cuando un menor está obligado a mantener cuarentena preventiva, son las mujeres las que se encargan de cuidarlos/as en el 80 por ciento de los casos.