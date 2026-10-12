COCEMFE advierte del riesgo de que la IA perpetúe los "sesgos" de la discapacidad y pide a los medios evitar prejuicios

Archivo - Una persona en silla de ruedas. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) ha advertido del riesgo de que la Inteligencia Artificial (IA) herede los sesgos sobre discapacidad "si los medios siguen ofreciendo un relato distorsionado". Así lo ha expresado el presidente de la organización de discapacidad, Anxo Queiruga, durante la jornada 'Periodismo, discapacidad e inteligencia artificial' en Madrid.

"Si alimentamos a la IA con un relato sesgado, no podemos sorprendernos si obtenemos un resultado sesgado", ha argumentado Queiruga, quien ha recordado que "la discapacidad ha estado infrarrepresentada en los medios y cuando ha aparecido, demasiadas veces lo ha hecho desde miradas paternalistas".

En este sentido, la jefa de servicio de la subdirección general de Diálogo Civil, Laura Sánchez Beltrán, ha argumentado que "la forma en la que la sociedad habla sobre la discapacidad influye directamente en la forma en la que esa sociedad trata a las personas con discapacidad".

Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, Ángel L. Rubio Moraga, ha incidido en la importancia de "elegir una imagen, decidir quién aparece en una noticia y quién se queda fuera, elegir una palabra y no otra", y ha añadido que "hay que añadir una responsabilidad más, ya que todo eso importa porque además genera datos que educan y preparan a las máquinas".

Por último, el investigador especializado en ciberinteligencia y comunicación digital, Adrián Moreno, ha explicado que "el algoritmo tiende a reproducir los sesgos y, si no se corrige, los seremos humanos tendemos a reproducir esos sesgos, ya sea en los medios de comunicación o en cualquier momento de la vida, alimentando a la vez a la inteligencia artificial con esos sesgos que cada vez se amplifican, generando un círculo vicioso que nunca se acaba".

Moreno ha apelado a hacer una "supervisión humana constante". "El ser humano debe ser el centro de todos los sistemas de inteligencia artificial y no quedarse con lo que nos dice la IA y tenerlo como fuente principal de datos e información", ha añadido.