COCEMFE celebra los Premios Sociedad Inclusiva 2024 como reconocimiento a prácticas con personas con discapacidad

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) celebra este jueves 6 de junio los Premios Sociedad Inclusiva 2024 como reconocimiento a las prácticas, conductas e iniciativas referentes de la inclusión con las personas con discapacidad física y orgánica.

En concreto, serán premiadas un total de cinco iniciativas. En primer lugar, la vicedecana de Estudiantes y Atención a la Diversidad de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de Jaén, Inés Muñoz, recogerá el premio en la categoría Desarrollo educativo y profesional por el proyecto 'La formación docente y estudiantil para una educación inclusiva', mientras que la directora artística de TEALTRO, Lucía Álvarez, hará lo propio en la categoría Innovación social e investigación por 'Teatro Musical Inclusivo'.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias del Bajo Aragón 'Los Calatravos', Carmen Pilar Bosque, recibirá el galardón a la Coordinación sociosanitaria por la iniciativa 'Unidad memoria: Programa de apoyo a la detección temprana de casos de deterioro cognitivo'.

Asimismo, la maestra de pedagogía terapéutica del Colegio Público Condado de Noreña, Noelia Rodríguez, recogerá el premio en la categoría Mujer e igualdad por la iniciativa 'Una persona, muchas capacidades'.

Por último, la alcaldesa de Caspe, Ana María Jarque, recogerá el premio en la categoría Accesibilidad y vida independiente por el 'Apoyo al Programa de Asistencia personal' que el Ayuntamiento de Caspe ha proporcionado a la Asociación de Ayuda a las Personas con Discapacidad de Caspe y Comarca (ASADICC).

En total, se presentaron más de 50 candidaturas en las cinco categorías de los Premios Sociedad Inclusiva, de donde salieron las iniciativas ganadoras tras la votación del Jurado de dichos galardones y la votación popular, que ha registrado más de 40.000 votos en la página web.

El acto, tendrá lugar en el Hotel ILUNION Atrium, en Madrid, a las 19.30 horas y contará con la intervención del presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga; de la directora general de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, Mónica Domínguez, y la directora general para la Igualdad de Trato y No Discriminación y contra el Racismo del Ministerio de Igualdad, Beatriz Carrillo, y con la participación del presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, el vicepresidente primero de Coordinación Institucional, Solidaridad y Relaciones Externas del Consejo General de la ONCE y el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán.