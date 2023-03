Los costes de la violencia de género en el mundo ascienden a 1,7 billones de dólares, según un informe

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los costes de la violencia de género en el mundo ascienden a 1,7 billones de dólares, el equivalente al Producto Interior Bruto (PIB) de unos 100 países, según el informe Imperative to Invest, publicado por la Iniciativa Spotlight y realizado por Dalberg Advisors.

El informe, que presenta pruebas de que los costes de la violencia contra mujeres y niñas son asumidos por toda la sociedad, avisa también de que una de cada tres mujeres mayores de 15 años ha sufrido violencia física o sexual y cada año se registran 50.000 casos de feminicidios en todo el mundo.

Sin embargo, se trata de un problema que apenas está financiado, ya que solo recibe un 0,5% de la ayuda oficial al desarrollo y de financiación filantrópica. Así, los costes económicos de la violencia de género que recaen sobre las personas y los países son numerosos y difíciles de calcular, alerta.

En este sentido, explica que los niveles altos de violencia doméstica se traducen en un descenso del número de mujeres trabajadoras, reducen la adquisición de habilidades y educación por parte de las mujeres y resultan en una menor inversión pública.

Según el estudio, la violencia le cuesta a una mujer el 30% de su salario, debido a una posible combinación de los costes directos de la violencia de género y de pérdida de oportunidades laborales.

En este contexto, la Iniciativa Spotlight ha ayudado, desde su lanzamiento en 2017, a 1,6 millones de mujeres en todo el mundo a acceder a servicios contra la violencia de género, lo que ha derivado en situaciones como que en 2021 se duplicase las tasas de condenas de los agresores.

También, ha ayudado a fortalecer 198 leyes y políticas para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas en 41 países, y educado a más de 1,3 millones de hombres y niños sobre la resolución no violenta de conflictos y la masculinidad positiva, según se recoge en 'Driving Change For a Better Tomorrow', el informe de actividad del proyecto entre 2021 y 2022.

Además, ha logrado multiplicar por ocho los presupuestos nacionales asignados a abordar la violencia contra las mujeres y las niñas a lo largo de su vida, y ha involucrado a 2,5 millones de jóvenes en programas que promueven normas y actitudes equitativas de género desde su lanzamiento.