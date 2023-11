Las dos corrientes feministas se disputan el protagonismo de la marcha del 25N contra la violencia machista en Madrid

Las organizaciones que históricamente han convocado la marcha ese día se han visto desplazadas por una petición anterior de la Comisión 8M

Las dos corrientes del feminismo imperantes en España volverán a marchar separadas el próximo sábado 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con dos manifestaciones convocadas en la capital.

Por un lado, está la marcha convocada por el Foro de Madrid Contra la Violencia a las Mujeres, que tendrá lugar a las 12:00 horas entre las calles Alcalá y Gran Vía, mientras la segunda, organizada por Comisión 8M, saldrá a las 18:00 horas desde Atocha.

El Foro de Madrid junto al Consejo de las Mujeres y apoyadas por la Alianza contra el Borrado de Mujeres han denunciado este miércoles que la Comisión 8M quiere "romper la unidad", al convocar otra manifestación el mismo día paralela a la "histórica".

Por su parte, desde la Comisión 8M, han afirmado, en declaraciones a Europa Press, que no van a entrar "en quién tiene derecho a convocar y quién no" y han contestado que llevan "años" saliendo el 25N y que este año han decidido "centralizar la reivindicación".

Las representantes del feminismo más clásico -Foro de Madrid y Consejo de las Mujeres-, explican que el pasado 26 de octubre comunicaron por vía electrónica a la Delegación del Gobierno en Madrid su intención de celebrar la manifestación del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, por la Gran Vía hasta la Plaza de España, entre las 18:00 y las 20:00 horas.

También aseguran ese mismo día la Delegación del Gobierno confirmó al Consejo de las Mujeres que la comunicación para la manifestación del 25N se había presentado en plazo y forma y que no había ninguna otra solicitud de igual horario y recorrido.

POR UN MINUTO

Sin embargo, relatan que, después, el 31 de octubre la Delegación del Gobierno comunicó que la Comisión 8M había presentado una comunicación "el mismo día un minuto antes" y que, por ello, no podría llevarse a cabo la manifestación para el 25N por el Consejo de las Mujeres de Madrid en ese horario y recorrido.

A juicio de estas organizaciones, la Comisión 8M ha actuado "con una clara intención de boicot de la convocatoria histórica y unitaria del 25N" y añaden que forma parte "de una estrategia de quienes buscan hacerse con el control de las movilizaciones sociales de las mujeres".

En esta línea, afirman que dicha organización "ha despreciado el llamamiento a la unidad frente a la violencia contra las mujeres que se hizo a través de los medios de comunicación y cuyo recorrido ya había sido comunicado por carta desde el Consejo de participación de las Mujeres a cientos de organizaciones sociales, organismos e instituciones públicas".

"INTERESES AJENOS" A LA DEFENSA DE LAS MUJERES

También denuncian que Comisión 8M ha priorizado "intereses ajenos a la defensa de los derechos y la seguridad de las mujeres", en vez de trasladar a la sociedad un "mensaje poderoso de unidad" y han destacado que esta organización "nunca" ha asistido a las convocatorias de cada mes del Consejo de las Mujeres y el Foro de Madrid contra la violencia.

Asimismo, recalcan que "algunas de las más significadas líderes de ese grupo (Comisión 8M) defienden las llamadas 'políticas antipunitivistas' que, en realidad, al alentar la impunidad, estimula a los violentos". En este sentido, aseguran que estos mensajes "desactivan la respuesta de las víctimas y el rechazo social a esta violencia". "Es preocupante que se promuevan a pesar del aumento del número de asesinatos y delitos sexuales que están sufriendo las mujeres", añaden.

Igualmente, destacan que "boicotear la manifestación unitaria pone en duda la vocación última de quien así actúa". "Solo conseguiremos erradicar el machismo criminal desde la unidad social, política e institucional frente a la barbarie que ha costado la vida a demasiadas ciudadanas y que ha dañado a miles de supervivientes", aseguran.

Por todo ello, hacen un llamamiento a las asociaciones de la sociedad civil, partidos políticos, ayuntamientos, agentes sociales y ciudadanía en general, a que el sábado, 25 de noviembre, se sumen "a una movilización masiva y unitaria, para enfrentar los grandes desafíos pendientes en la lucha por la erradicación de esta violencia específica".

"QUE SE ERRADIQUEN TODAS LAS VIOLENCIAS"

"Lo importante es animar a las mujeres a salir a la calle y a llenar las plazas para gritar 'se acabó', para luchar por que se erradiquen todas las violencias que se ejercen contra las mujeres, cis, trans y desidentes; por el incremento de feminicidios; por el mayor riesgo de violencia que sufren las mujeres migrantes o con discapacidad; por la necesidad de una educación sexual y una justicia feminista centrada en la reparación de las víctimas", responden desde la Comisión 8M.

El año pasado, ambas corrientes ya celebraron separadas el 25N, pero fue el movimiento considerado como feminismo más clásico el que acaparó la atención de la marcha principal en Madrid. Así, bajo el lema 'El machismo mata, viola, explota y borra a las mujeres, ¡Basta ya!', la marcha arrancó a las 18.30 horas desde la confluencia de las calles Alcalá y Gran Vía y terminó en la Plaza de España. Miles de personas marcharon entonces al grito de 'Irene Montero, dimisión'.

El PSOE, incluidas varias ministras, acudió a la manifestación convocada por estas organizaciones que ya en 2021 había lanzado lemas en contra ministra, como "No se ve, dónde está, la ministra de Igualdad", "Nuestra ministra no es feminista", o "Ser mujer no es un sentimiento", esta última en relación a la Ley Trans.

Por su parte, la Comisión 8M convocó diferentes movilizaciones en la capital a nivel de barrios bajo el lema "Frente a la cultura de la violencia, los feminismos son nuestra respuesta". La titular de Igualdad acudió al acto organizado por la Comisión 8M Vallecas, al que se presentaron cientos de mujeres.

Este año, en todo caso, se da la circunstancia de que la celebración cae en sábado, día festivo para más personas.

DIVISIÓN DEL FEMINISMO

Hasta ahora, las feministas llamadas 'históricas' se habían hecho con la celebración del 25N mientras que la Comisión 8M reinaba en las celebraciones del 8M, en las que la manifestación principal en la capital es convocada por las defensoras de un feminismo más amplio. El año pasado, sin embargo, el protagonismo de las dos marchas empezó a igualarse ya que, según datos de la Delegación del Gobierno, unas 10.000 personas acudieron a la manifestación convocada por el Movimiento Feminista de Madrid, frente a las 17.000 que lo hicieron a la de la Comisión 8M.

En todo caso, son cifras muy inferiores a los de los años en los que la marcha era unitaria, en las que llegaron a manifestarse hasta 350.000 personas. La escisión se produjo a partir del 8M de 2022.