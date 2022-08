Fad advierte de la vulnerabilidad laboral de los jóvenes en los últimos 15 años, agudizada por las crisis y la pandemia

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Fad Juventud ha presentado este lunes, con motivo del Día Internacional de la Juventud, el informe 'Radiografía del (des)empleo juvenil en España 2007-2022' en donde, según ha destacado la entidad, se recoge la vulnerabilidad laboral de los jóvenes del país en estos 15 años que, además, se ha visto "agudizada" por la crisis económica del 2008 y la llegada, posteriormente, de la pandemia de la Covid-19.

En el documento advierten, además, de que esta vulnerabilidad afecta tanto a los jóvenes que están dentro del mercado laboral y que, según apunta el estudio, tienen una situación de "precariedad"; así como a aquellos que no están dentro del mercado "debido a las altas tasas de desempleo en esta etapa de la vida".

En el caso de la juventud trabajadora, el informe señala la contratación temporal, frente a la indefinida; la brecha salarial; y la parcialidad involuntaria como "los indicadores que muestran la deriva negativa" en este tema.

"En el momento actual, la tasa de temporalidad sigue siendo alta y superior a los niveles de 2007; la brecha salarial no ha dejado de agudizarse desde entonces, y las jornadas a tiempo parcial es en esta franja donde no han parado de crecer", recoge el estudio de la Fundación Fad Juvenil.

En este sentido, el informe indica que, en los últimos 25 años entre el 69% y el 93% de los jóvenes de 16 a 19 años asalariados eran temporales, por lo que menos de un 31% de este colectivo tenía un contrato indefinido.

Esta cifra baja cuando se habla de los jóvenes de entre 20 y 24 años, aunque sus porcentajes se mueven entre el 50% y el 74%; o entre el 36,9% y el 49,8% en el caso de los de entre 25 a 29 años.

TASAS DE DESEMPLEO QUE NO SE RECUPERAN

En el caso de la juventud que no trabaja, la entidad advierte de que "no parece existir duda" en el hecho de que los jóvenes "han salido más perjudicados que el resto de la población adulta en las dos crisis". "Las tasas de paro doblan o triplican, según el grupo de edad, a las del total de la población y aún no se han alcanzado tampoco las tasas de empleo joven previas a la Gran Recesión", ha denunciado.

En concreto, se recoge que durante los peores momentos de la pandemia la tasa de paro aumentó, de forma especialmente

destacada para la población de 16 a 19 años, que llegó al 60,1% en el cuarto trimestre de 2020.

Pero, esta situación laboral para los jóvenes también incide en su emancipación, según destaca el estudio. 'Radiografía del (des)empleo juvenil en España: 2007-2022' indica que la emancipación residencial de las y los jóvenes españoles es inferior a la de los países de su entorno y también registra unos niveles peores en la actualidad en comparación con los de hace una década.

Del mismo modo, la Fundación ha recordado que las crisis "impactan con mayor virulencia en aquellos sectores de la población que ya se encontraban en una posición de especial vulnerabilidad" y, dentro de estos colectivos, aún hay quien sufre una mayor precariedad dentro de la propia precariedad.

En este caso, Fad Juvenil se refiere a las mujeres de entre 16 y 24 años, con niveles educativos medios-bajos o muy bajos, así como a las personas jóvenes de minorías étnicas y quienes habitan barrios degradados.

POLÍTICAS E INICIATIVAS ESPECÍFICAS

Con este escenario, la entidad ha llamado a poner en marcha políticas públicas e iniciativas privadas dirigidas al colectivo joven, en general, y a los colectivos jóvenes en mayor riesgo de exclusión social, en particular.

A s u juicio, estas medidas "urgen a corto y medio plazo para poder vislumbrar un futuro del empleo mejor para todas y todos".

En este sentido, han alertado de que "las generaciones que arrastran el 'efecto cicatriz' a etapas posteriores reducen sus oportunidades laborales también a largo plazo.

Desde la entidad han señalado que este informe ha usado para el análisis fuentes estadísticas oficiales, principalmente del INE, Ministerio de Trabajo y Economía Social y Eurostat, así como a fuentes bibliográficas de estudios elaborados en diversos ámbitos (universidad, Tercer Sector, organismos internacionales, grandes empresas o sindicatos). Además, ha explicado que uno de los ejes vertebradores de este informe han sido las ideas y debates que una serie de expertos mantuvieron en una mesa redonda organizada en abril de 2022 por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de Fad.