Feijóo afea a Sánchez sus "lecciones" sobre el feminismo y enumera los escándalos del entorno socialista

Archivo - La vicesecretaria de regeneración institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, el secretario general del PP, Miguel Tellado; el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma E - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afeado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sus "lecciones" sobre el feminismo y ha enumerado los escándalos del entorno socialista.

"Prostitutas con dinero público. Pisos para amantes. Orgías en pandemia. Acosadores en Moncloa. Carrera política con el dinero de la prostitución. Las lecciones de feminismo Pedro Sánchez, te las puedes ahorrar", ha indicado Feijóo en un mensaje en X.

Así lo ha puesto de manifiesto en respuesta al mensaje de Sánchez en X sobre los planes de Feijóo de eliminar el Ministerio de Igualdad como cartera independiente para integrarlo dentro de otra área.

"Feijóo es tan feminista que propone cargarse el Ministerio de Igualdad y recortar el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Criarse entre mujeres no te hace feminista. Defender sus derechos, sí", ha apuntado Sánchez.

En concreto, Feijóo, en una entrevista este viernes en la Cadena Ser recogida por Europa Press, ha precisado, en alusión a Ana Redondo, que "la ministra de Igualdad no puede trabajar de 8 a 3 e irse a Valladolid en AVE a pasar la tarde". "No, no lo elimino, el ministro o ministra que lleve Igualdad que se encargue de otras cosas, no solamente de Igualdad", ha indicado.

Preguntado por si se considera feminista, Feijóo ha recordado "haberse criado en una casa con muchas más mujeres que hombres". "¿Cómo voy a pensar que una mujer no tiene los mismos derechos que un hombre o cómo no voy a aceptar que todavía hay una brecha salarial entre la mujer y el hombre", ha respondido el presidente del PP.

Después de que el presidente del Gobierno y algunos de sus ministros hayan criticado las palabras de Feijóo, el PP ha defendido a su líder tras sus declaraciones.

"MAMANDURRIAS Y CHIRINGUITOS DE LA IZQUIERDA"

"Sí, Feijóo le ha dicho a las mujeres de España que un Gobierno honrado dejará de gastarse el dinero público en mamandurrias y chiringuitos de la izquierda, para dedicarlo a protegerlas cuando lo necesiten. Para que tu me entiendas: que las pulseras funcionen, que nadie suelte violadores a la calle, que no haya prostitutas a sueldo en empresas públicas y tal", ha señalado la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, en X.

También es el caso de la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, que ha afirmado en X que "el feminismo de Sánchez es una estafa". En este sentido, ha recordado que el presidente del Gobierno ha promovido "leyes que sacan a violadores a las calles" y que "ha tenido a ministros contratando con dinero público a mujeres prostituidas viajando con ellas a cargo del erario público". Además, ha denunciado las "pulseras fake",

En esta misma línea, el vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos, ha respondido al mensaje de Sánchez en X, donde el presidente del Ejecutivo ha subrayado que "criarte entre mujeres no te hace feminista".

"Pero Pedro, ¿cómo te atreves? Si entre tus íntimos hay puteros -quizá porque de ese mundo proviene parte de tu patrimonio-, si por tu culpa se ha excarcelado a violadores; si eres el responsable de que miles de mujeres sigan desprotegidas con las pulseras de Redondo. ¡Tápate, anda!", ha expuesto Jaime de los Santos.