Feministas se concentrarán el 8M en una plaza de Callao (Madrid) cercada con aforo reducido a 250 y mascarillas

Archivo - Varias personas pasean por la Plaza Callao de Madrid durante el primer fin de semana de fase 1 de desescalada por la pandemia de coronavirus COVID19. En Madrid, España, a 29 de mayo de 2020. - Joaquin Corchero / Europa Press - Archivo

Convocan a todas las ONG de mujeres aunque presentan sus actos al margen de la Comisión Organizadora 8M, con las que discrepan por la Ley Trans

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El '8M movimiento feminista de Madrid', que aglutina a más de 350 organizaciones de mujeres, ha anunciado que se concentrará el próximo 8 de marzo de 2021, Día Internacional de la Mujer, en la plaza de Callao de la capital, un acto al que asistirán 250 mujeres, previamente acreditadas, respetando las distancias y medidas de seguridad vigentes para frenar la expansión de la Covid-19.

"No necesitamos que nadie nos diga a las mujeres que seamos responsables porque lo estamos siendo. Vamos a tener presencia en la calle, cumpliendo los requisitos sanitarios y también lo que marca la Delegación de Gobierno, reducido a la mitad. La plaza de Callao estará cercada y con un aforo incluso menor al que exponía la Delegación del Gobierno para dicha concentración", ha explicado en rueda de prensa Ana Sánchez de la Coba, del Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid.

Precisamente, este miércoles, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, afirmó que "no ha lugar" a las manifestaciones del 8 de marzo en una situación de pandemia haciendo un llamamiento a la "responsabilidad". Previamente, el delegado de Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, había anunciado que se prohibirían las marchas de más de 500 personas en la capital para ese día.

Con el lema 'Mujeres feministas en lucha por la igualdad entre sexos', la concentración del '8M movimiento feminista de Madrid', tendrá lugar a partir de las 18.00 horas. Como ha detallado De la Coba, se controlará el acceso con un registro y la Plaza estará cercada con vallas "para que no quede duda de que se respetan las indicaciones".

"La repercusión queremos que sea la misma que cuando hay manifestaciones masivas. El movimiento feminista de Madrid no se va a quedar parado, seguiremos haciendo un 8M combativo y reinvidicativo", ha indicado durante su intervención, recogida por Europa Press.

También ha avanzado que no se va a realizar un llamamiento a la huelga pero sí "numerosas acciones" desde la semana anterior, que comenzarán el 3 de marzo ante el Ministerio de Consumo; el 4 de marzo ante el Ayuntamiento de Madrid; el 6 de marzo, ante el Monumento de la Constitución de la capital; el 7 de marzo en la Plaza Guardias de Corps y el 8 de marzo con la citada concentración de Callao.

"Llevamos más de 2 meses reunidos, no es nada improvisado", ha reiterado De la Cobam, al tiempo que ha precisado que "no van a aceptar la presencia de políticos". En este sentido, el día 1 de marzo hay previsto un encuentro con los grupos parlamentarios al que, por ahora, asistirán Laura Berja (PSOE), Margarita Prohens (PP), Pilar Vallugera (Grupo Republicano), Sofía Fernández (UP-ECPodem-GC), Sara Giménez (Cs y Dolores Etxano (EAJ-PNV). "No se ha invitado a Vox porque no nos parece un interlocutor válido", ha adelantado.

Por otro lado, De la Coba también ha afirmado que no se vetará la presencia de colectivos trans pues, como ha aseverado, "jamás en las acciones se ha vetado a nadie" y ha añadido que la concentración se procederá a la lectura del manifiesto preparado para la jornada. Los actos se podrán seguir desde casa ya que se va a retransmitir por streaming "para llegar a todos los rincones".

"ESTAMOS MÁS UNIDAS QUE NUNCA"

El Movimiento Feminista de Madrid ha presentado este jueves sus actos para el 8M de forma separada a la de la Comisión organizadora del 8M, que anunció el pasado sábado, en declaraciones a Europa Press, que quiere volver a "tomar la calles" en 2021, aunque su intención es que las movilizaciones se realicen con medidas de seguridad y descentralizando algunos actos para evitar las concentraciones numerosas. De momento, en Madrid, tienen previsto presentar los actos este viernes 26 de febrero.

Ambas corrientes se encuentran divididas por su posición en relación a la Ley Trans que quiere impulsar el Ministerio de Igualdad aunque De la Coba ha querido dejar claro que hay "unidad de acción" y que "el movimiento tiene músculo". "Estamos más unidas que nunca, no solo en Madrid sino en toda España", ha apostillado.

Sobre sus diferencias con la Comisión 8M, ha recordado que se trata de "un movimiento que surge en los barrios pero no hay discrepancias". "Nosotros convocamos a todas las asociaciones de Madrid, estamos coordinados con todo el movimiento asociativo pero eso no quiere decir que haya más", ha explicado.

REIVINDICACIONES FEMINISTAS

En la rueda de prensa también ha participado Lola Venegas, de Alianza contra el Borrado de Mujeres, que ha arremetido contra los últimos borradores legislativos del Ministerio de Igualdad que, a su juicio, "anulan la categoría protegida del sexo y vulneran la protección de las mujeres".

Venegas también ha recriminado "la utilización" que se está haciendo de los menores al considerar que "las niñas y los niños están siendo adoctrinados". "Si te gustan las cosas que no corresponden, si no cumples los estereotipos, es que eres transexual. Esto es reaccionario", ha denunciado, por lo que ha hecho un llamamiento al debate para que "todos los ministerios implicados se sienten con las asociaciones implicadas".

Por su parte, Marta Carbada, de Forum Feminista, ha reclamado "un plan de educación afectivo-sexual y coeducación efectiva en igualdad para la Comunidad de Madrid", al tiempo que ha exigido "acabar con la violencia hacia las mujeres por el solo hecho de serlo"."Se está produciendo una desensibilización de la población con respecto a los asesinatos de mujeres y la violencia machista, que afecta a la mitad de la población", ha alertado.

Por ello, ha pedido "juzgados especializados con formación feminista, reforma del sistema judicial, protección integral real para todas las mujeres víctimas de violencia machista, medidas para la independencia económica de las mujeres y, ante todo, prevención". "Cada mujer asesinada representa un fracaso del sistema", ha subrayado al leer el manifiesto elaborado para el próximo 8M.

Mientras, Natalia García, de Juventudes Feministas, ha recordado el aumento de las llamadas al 016 que se ha producido durante la pandemia, así como "la precariedad laboral que ha traído esta crisis". "Las trabajadoras del sistema sanitario y encargadas de los cuidados en primera línea son las más expuestas a la COVID-19", ha lamentado.

Por último, Laura Rivas, de Espacio Feminista Radical, ha denunciado "la industria de la explotación sexual, que convierte en impunes las violaciones a cambio de un precio". "La situación de vulnerabilidad de mujeres y niñas ha aumentado con la crisis", ha añadido, por lo que ha pedido "una ley abolicionista" que ponga fin a más casos.

548253.1.260.149.20210225144016