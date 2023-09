Feministas vuelven a pedir la dimisión de Rubiales en Madrid y consideran "una vergüenza" la decisión del TAD

795619.1.260.149.20230901195344 Manifestación contra Rubiales - Europa Press

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Un grupo de feministas ha vuelto a congregarse en la tarde de este viernes en Madrid para mostrar, al grito de "sin heridita también es agresión", su apoyo a las jugadoras de la selección femenina de fútbol y pedir la dimisión de Luis Rubiales, tras el beso a Jenni Hermoso en la final del Mundial. Además, han considerado "una vergüenza" la decisión del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD).

La concentración, que ha sido convocada por 'Libres y Combativas', la plataforma feminista impulsada por el Sindicato de Estudiantes e Izquierda Revolucionaria, que ha convocado este mismo 1 de septiembre manifestaciones por toda España, ha sido menos multitudinaria que la que se llevó a cabo el pasado lunes en la capital, convocada por la Comisión 8M, a la que acudieron 800 personas, según los datos de la Delegación del Gobierno de Madrid.

"Fuera Rubiales y la mafia machista", "basta" y "dimisión" son algunas de las palabras que han podido leerse en la Puerta del Sol en las pancartas de las manifestantes, que han cargado en el lugar "contra la cultura de la violación, los abusos y las agresiones, el machismo y el patriarcado". Del mismo modo, el grupo de feministas ha coreado "vergüenza", "se acabó" y "aquí estamos las feministas".

Asimismo, respecto a la decisión del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), que ha calificado como "grave" el gesto de Rubiales en la final del Mundial, la portavoz de las convocantes, Coral Latorre, ha señalado que están "hartas de lágrimas de cocodrilo" y de que "muchos se intenten lavar la cara".

"Cuando creíamos que no podíamos sentir más vergüenza, ha salido el TAD diciendo que no encuentra que haya sido abuso de poder por parte de Rubiales a Jenni Hermoso. Hemos salido a decir que estamos hartas, que se acabó, que es algo que no podemos soportar más", ha asegurado.

Igualmente, ha denunciado ante los medios de comunicación que "hay un intento muy grande porque este tema se quede oculto y olvidado lo más rápido posible". "Hay una campaña importante para tratar de cortar la cabeza a Luis Rubiales, pero que el sistema y todo lo que conlleva siga igual, por eso estamos aquí, para decir que no lo permitimos", ha añadido.

"NO HAY DERECHO"

Entre las concentradas, Pilar, una mujer que ha decidido acudir al acto con su marido, ha indicado, en declaraciones a Europa Press, que "es insostenible que se trate así a una mujer". De la misma manera, María Luisa, otra de las participantes, ha apuntado que "esto no puede seguir así", que es "como retroceder 40 o 50 años" y que "hay que cortarlo".

Maruja, de 91 años, por su parte, ha criticado la corrupción del fútbol español y ha mostrado su apoyo a Jenni Hermoso. "Tenemos que levantarnos todas las feministas. No hay derecho", ha lamentado.

En un momento de la concentración y entre gritos de "si tocan a una nos tocan a todas" o "tranquila hermana, aquí está tu manada" ha aparecido un hombre que se ha confrontado con las.manifestantes, que han respondido unánimes: "Fuera fascista de la concentración".

Finalmente, se han producido aplausos y discursos en contra de la violencia machista y las congregantes han concluido el evento añadiendo "no estamos solas, faltan las asesinadas".