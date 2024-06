Igualdad interpela al entorno de las víctimas de violencia machista en su nueva campaña con el lema '¿Vas a hacer algo?'

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad interpela al entorno de las víctimas de violencia de género en su nueva campaña de sensibilización, con el lema '¿Vas a hacer algo?'.

Así lo ha puesto de manifiesto la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la presentación de la campaña, que ha tenido lugar en el Ministerio de Igualdad. En este sentido, ha señalado que, en el departamento que dirige, les parecía que los entornos de las víctimas tenían que "estar presentes, muy atentas, muy alerta para intentar que el suceso terrible no se produjera e intentar también cuanto antes paralizar la situación de violencia".

Asimismo, la ministra ha destacado que el objetivo de la campaña es "concienciar a toda la ciudadanía de que es parte de la solución". Además, ha añadido que contiene cinco sketch de situaciones que se pueden encontrar en la vida real y en las que se puede actuar.

"Como digo, no hay que dejar a la víctima sola, en esa soledad tan asfixiante muchas veces en la que se encuentra, en una situación que a veces también el temor y el terror impiden siquiera la denuncia y lo que estamos pidiendo a los entornos es que sean valientes, que nos ayuden, que esta es una cuestión de todos", ha subrayado la ministra.

La ministra también ha recordado este año han sido asesinadas por violencia de género 16 mujeres, 1.260 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos, además de siete menores asesinados por violencia vicaria y 60, desde 2013.

Por su parte, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez, ha explicado que cuando analizaron los casos de las víctimas de violencia de género, el entorno había percibido "algo", pero no había actuado.

"Esta campaña nos muestra que la violencia de género no entiende ni de edades, ni de clases sociales, ni siquiera tampoco del lugar de procedencia o de nacimiento", ha afirmado.

También ha indicado que, en primer lugar, hay que trabajar enfrentando "a los discursos negacionistas y a los que circunscriben la violencia de género a determinados contextos sociales con el que no se identifican". Además, ha dicho que el fin de la campaña es interpelar "a todos y a todas, a toda la ciudadanía". "Interpelarnos independientemente de quiénes seamos, de dónde estemos, de cuál sea nuestro trabajo, nuestra posición. Interpelarnos porque todos y todas tenemos mucho que decir y que hacer", ha indicado.

En todo caso, ha dicho que la finalidad "principal" es "poner sobre la mesa el papel de los entornos sociales, de los entornos familiares, escolares, de los entornos laborales, sanitarios, de las víctimas de violencia de género o de las potenciales víctimas".

DENUNCIAR, UNA "OBLIGACIÓN CÍVICA"

Igualmente, Martínez ha recalcado que es una obligación cívica de la sociedad denunciar. Además, ha dicho que también se puede acudir al 016 que puede "orientar", respecto a qué se puede hacer y cómo se puede ayudar.

"En 2023 tuvimos, desgraciadamente, 58 víctimas mortales por violencia de género. 14 de estos casos contaban con una o varias denuncias. Es decir, una de cada cuatro", ha lamentado.

Respecto a las denuncias interpuestas el año pasado, Martínez ha añadido que 13 de las 14 fueron interpuestas por la propia víctima y que solo una fue interpuesta por otra persona. Sin embargo, en lo que va de año, únicamente dos de los 16 casos contaban con denuncia previa, una interpuesta por la víctima y otra por una persona diferente.

También ha hecho alusión a los datos del 2022, con 49 víctimas de violencia de género, 20 con una o varias denuncias previas, de las que 17 fueron interpuestas por la propia víctima, un 85%.

En cuanto a los datos del teléfono 016, Martínez ha indicado que casi el 72% de las consultas pertinentes, se realizaron por la propia usura, mientras el 25% eran de la familia. Este último dato representa un 2% menos que en lo que llevamos de 2024.

"El entorno se implica poco, se implica muy poco, cuando no hay denuncia no se conoce la situación de violencia, no podemos activar o nos cuesta más activar los mecanismos de protección y de seguimiento, por tanto, la víctima tiene un mayor riesgo de desprotección", ha concluido Martínez.

Finalmente, en cuanto a las circunstancias que se observan en la campaña, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género ha dicho que representan "situaciones muy cotidianas". "Porque en el entorno normalmente no presenciamos la violencia más extrema, como pueden ser las muertes, los asesinatos o violencia física", ha asegurado. En concreto, en la campaña presentada aparecen espacios como la universidad, una farmacia, o un colegio.