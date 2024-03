Jóvenes referentes en activismo y literatura este 8M: "Hay que luchar por la igualdad. Es nuestro futuro y derecho"

La activista Olivia Mandle y la escritora Inma Rubiales relatan a Europa Press cómo afrontan este 8 de marzo de 2024 - EUROPA PRESS

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Rostros conocidos de la juventud española, como la activista climática Olivia Mandle (de 16 años) o la escritora Inma Rubiales (21 años) coinciden en subrayar a Europa Press, en la semana del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la importancia de luchar por la igualdad. "Es nuestro futuro y nuestro derecho", argumentan.

En el caso de Olivia, su carrera en el activismo climático comenzó en 2019, cuando tenía 12 años. "Soy joven, obviamente, y todavía no soy científica, pero lo seré", augura, al tiempo que detalla que su día a día transcurre en "sacar adelante" los estudios (sueña con estudiar Biología Marina), y dedicar tiempo a su familia y al activismo, que califica de su "pasión".

Olivia, embajadora del Pacto Climático de la Comisión Europea, se dio a conocer con la creación de la Jelly Cleaner, un mecanismo que consigue retirar los microplásticos que se encuentran en la capa más superficial del mar. Esta herramienta fue construida con botellas de plásticos usadas y un par de medias de cuándo hacía ballet. "A veces es difícil que me escuchen porque ven a una niña pequeña por lo que al principio fue bastante complicado que me escucharan. Pero conforme he ido creciendo me escuchan más, pero todavía es difícil", lamenta.

Olivia rememora que "desde pequeña siempre" ha estado "muy conectada con la naturaleza, los animales y, sobre todo, con el mar" y que, además de contar con el apoyo de su familia --"un matriarcado con muchísimo poder"--, entre sus referentes figuran Jane Goodall, David Attenborough o Sylvia Earley. Por ello, revela, un día se propuso "ser como ellos, servir a la naturaleza e intentar ayudar al planeta".

Esta joven de Barcelona tampoco olvida a otras figuras mediáticas como la activista sueca Greta Thunberg o la ugandesa Vanessa Nakate. "Hay un montón de chicas que están reclamando lo que les parece que no está bien y lo intentan solucionar", ensalza.

Sobre qué significado tiene para ella el Día de la Mujer, reconoce no ser "mucho de fechas" pero asegura que ese día "sirve mucho" para recordar la consecución de muchos derechos. "Creo que las jóvenes no nos damos cuenta de que hasta hace nada no podíamos votar y ahora poder votar a los 18 años es un privilegio", destaca, además de denunciar otras cuestiones como la desigualdad salarial.

"Me gusta mucho la frase de que querer es poder. Y las niñas, las jóvenes, tenemos muchísimo que decir, tenemos muchísimo poder. Y es muy importante alzar nuestras voces y no escondernos", reclama.

Además, argumenta que el 8M tendría que servir para "disfrutar de la igualdad, pero no solo de la igualdad entre hombres y mujeres, sino también la igualdad de los seres humanos con el resto de especies animales, porque al final todos somos seres vivos y todos tenemos unos derechos".

De cara al futuro, Olivia asegura que le gustaría superar "la brecha de la desigualdad entre hombres y mujeres, y entre seres humanos y el resto de especies" y aboga por poner fin a situaciones que generan miedo a las mujeres, como ir caminando sola por la calle, sin olvidar otras cuestiones como la violencia machista o la trata.

"Esto ya no puede ser, se va a acabar. Estamos en el siglo XXI y las leyes deben de ayudar a que esto no pase, a que esto sea castigado, pero de forma severa, seria y real. Porque hablamos muchas veces, pero después no hacemos nada. Y al final creo que todavía en España hay mucho machismo y esto debe cambiar, hay que luchar contra ello. Al final es nuestro futuro, el de todas las niñas y las jóvenes. Es nuestro futuro y nuestro derecho, por lo tanto debemos luchar por ello", concluye.

Olivia también es la primera joven que, desde España, se une a la comunidad internacional Re.Generation Future Leaders Program de la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco, que desde hace más de 15 años trabaja por la protección del medioambiente y la lucha contra los efectos del cambio climático. Por ello, ha participado en varias reuniones con otros líderes del programa y ha dado una charla inspiradora a alumnos en la inauguración del acuerdo entre la universidad IE y la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco.

"SORORIDAD Y APOYO ENTRE MUJERES"

Otro referente para la juventud es la escritora Inma Rubiales, el nuevo fenómeno de la literatura romántica juvenil. En plena promoción de su libro 'Todos los lugares que mantuvimos en secreto' (Planeta), esta joven extremeña relata cómo compagina su faceta de autora de éxito con sus estudios en Publicidad y Relaciones Públicas, en Sevilla.

"Ahora tengo una rutina más loca de normal: me levanto, escribo, pienso en historias, viajo a Bilbao, a Santiago, etc, hago entrevistas, estoy en las firmas. Todo es un poco vorágine porque tan pronto voy a a la Universidad como tengo que coger un vuelo", bromea.

Esta joven de Almendralejo se adentró en el mundo de la escritura a las 14 años y con 17 escribió su primera novela, que publicó en la plataforma WattPad. Con Planeta, además de su última novela, ha publicado ya otros dos libros: 'Hasta que nos quedemos sin estrellas' (2022) y 'El arte de ser nosotros' (2023).

En su día a día, Rubiales asegura que no ha sufrido un trato diferente por ser mujer aunque sí reconoce "prejuicios" ya que se dedica a un género, la literaratura romántica, que "se considera como de segunda y se tiende a menospreciar cuando mueve a muchos lectores y en el que triunfan muchas mujeres".

Por ello, hace un llamamiento a reconocer a la gente joven que hay con talento en España, que "quieren destacar y merecen que se les preste atención" y se enorgullece de ser un símbolo para sus fans.

"El hecho de haber logrado publicar mis libros y que las chicas me lean, me vean y sientan que pueden me emociona. Cuando yo empecé a escribir veía a otras escritoras y quería ser como ellas, me inspiraban mucho", rememora Inma, que enumera entre sus autoras favoritas a Jennifer L. Armentrout, Suzanne Collins, Carolina Casado o Alina Not, sin olvidar a clásicos como Virginia Woolf.

Asimismo, destaca que en sus novelas "siempre hay una mejor amiga", para poner en valor la importancia de las relaciones entre mujeres y, más aún, de las "mujeres inspiradoras", como su madre, psicóloga de profesión que la ayuda a "abordar temas sensibles desde el respeto", como la salud mental, a la que se suman sus abuelas y amigas. "Una puede aprender mucho de esas amigas que conoce en el instituto o en la universidad. Tener amigos es fundamental", defiende.

Por este motivo, cree que el 8M es "un día muy emocionante por las reivindicaciones que se hacen a favor de la igualdad". "A pesar de que a las mujeres nos dicen que tenemos que competir, a mí me inspira la sororidad y el apoyo entre mujeres", zanja.

"EL 8M NO ES UN SOLO DÍA"

Marta Manzanares no es conocida para el gran público pero refleja la trayectoria de muchas jóvenes universitarias. En su caso, estudió Biología en la Universidad Complutense y en 4º se especializó en Biología Sanitaria. "Durante la carrera prácticamente éramos todo chicas. Esta profesión es mayoritariamente femenina" señala, aunque precisa que "desde siempre" ha sentido que ha tenido "las mismas oportunidades que cualquier otra persona".

Marta también es entrenadora y jugadora de vóleibol. "Entreno a niñas y niños por igual."Nunca he visto comentarios sexistas, a pesar de que el vóleibol es en su mayoría un deporte femenino. Cada día hay mayor integración y los comentarios sexistas, al menos en mi entorno, son cada vez menos frecuentes", subraya.

Para ella, el 8M "es una lucha que no es de un solo día". "Está claro que todavía queda por evolucionar, pero pienso que la igualdad se consigue en la lucha diaria y, ahora mismo, las mujeres jóvenes estamos muy concienciadas; lo veo en mi grupo de amigas y en mis compañeras". Por este motivo, en un futuro, le gustaría "que la igualdad esté tan interiorizada que no haya que recalcarlo un día".