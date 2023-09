Montero reivindica la lucha feminista "pese a resistencias de sectores más reaccionarios" tras la decisión del TAD

Archivo - La ministra de Igualdad, Irene Montero, interviene durante el coloquio 'Defendamos los derechos feministas', en en la Sala Cotxeres del Palau Robert, a 14 de julio de 2023, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

La ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, ha reivindicado la lucha feminista "pese a las resistencias de los sectores más reaccionarios" después de conocerse la decisión del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD( de calificar de "falta grave" el beso dado sin consentimiento a la jugadora Jenni Hermoso por parte de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) bajo suspensión solamente a instancias de la FIFA.

Tras la apertura de expediente este viernes a Rubiales con esa falta "grave" y no "muy grave" como pedía el CSD, Montero ha apuntado en un mensaje escrito en la red social X, recogido por Europa Press, que los derechos de las mujeres "avanzan gracias a la lucha feminista".

"A pesar de las resistencias de los sectores más reaccionarios y del alto precio que nos quieren hacer pagar por ello. Solo sí es sí", ha añadido en el texto.

Asimismo, en otro mensaje ha lanzado una pregunta exigiendo una "respuesta ejemplar" que termine con el machismo. "¿De verdad alguien cree que el beso no consentido a Jenni Hermoso no tiene que ver con el abuso de autoridad? La sociedad exige una respuesta ejemplar y cambios profundos para acabar con el machismo y avanzar en igualdad. No estáis solas", ha escrito.

En la misma línea se ha pronunciado la líder de Sumar y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, asegurando que la suspensión de Rubiales es un "clamor de la sociedad" e instando a las instituciones a "estar a la altura y representar a la ciudadanía".

"Las actitudes de este señor son muy graves y deben ser tratadas como tal. Jenni, estamos contigo y con todas las mujeres. #SeAcabó", ha escrito en la misma red social.