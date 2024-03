El Movimiento Feminista de Madrid clama el 8M contra la prostitución y la "Ley Trans. Misoginia y capital"

Continúa la manifestación del Movimiento Feminista de Madrid por las calles de la capital, el 8 de marzo de 2024 - EUROPA PRESS

"Escucha, ministra: Aquí está el movimiento feminista", le han recordado a Ana Redondo

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento Feminista de Madrid ha clamado este viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, por el centro de la capital contra la prostitución y la Ley trans, impulsada por la exministra de Igualdad Irene Montero en la anterior legislatura.

"Ser mujer no es un sentimiento", "mi opresión no es tu identidad", "Ley Trans. Misoginia y capital", han gritado las feministas de base, consideradas 'clásicas' o históricas'.

Por otro lado, las manifestantes han dirigido cánticos a la titular de la cartera de Igualdad, la socialista Ana Redondo. "Escucha, ministra: Aquí está el movimiento feminista", le han recordado a Redondo, que ha optado por acudir a la convocatoria de la Comisión 8M.

Pasadas las 19.10 horas de este viernes y al grito de "el feminismo es abolicionista", las manifestantes han pedido "acabar con la brecha salarial" y han proclamado: "Manolo, Manolito, la cena tú solito", al tiempo que han defendido que sus cuerpos "no se venden" y sus vientres "no se alquilan".

Sus reivindicaciones, las mismas que en 2023, han incidido en el refuerzo de las políticas públicas en la lucha contra la violencia machista y los feminicidios; así como en la abolición de la prostitución y el fin de la pornografía que "perpetra, promueve y banaliza la violencia sexual a un lado y otro de una pantalla".

También han defendido un feminismo internacionalista y que "ninguna tradición está por encima de los derechos de las mujeres", al tiempo que han exigido políticas públicas contra la brecha laboral entre mujeres y hombres, la defensa de sus derechos sexuales y reproductivos y su oposición a la "explotación reproductiva y el mercado de óvulos", en referencia a la gestación subrogada. Se oponen, asimismo, al "borrado" de las mujeres y a la "idea reaccionaria del cuerpo equivocado".

Tras una pancarta bajo el lema 'la prostitución no es un trabajo. ¡Abolición ya!', las manifestantes han comenzado a marchar desde la plaza de Cibeles hacia la Gran Vía madrileña entre cánticos como "que viva la lucha de las mujeres", "ninguna mujer nace para puta" o "cuidado, puedes tener un putero a tu lado". "La prostitución es violación", han gritado.

No ha faltado, como en la manifestación con motivo del Día por la eliminación de la violencia contra las mujeres el 25 de noviembre, la 'Compaña feminista', en recuerdo de las mujeres asesinadas por la violencia de género. Ataviadas con túnicas y mascaras blancas, la integrantes del grupo han recordado a las víctimas del machismo.

Estefanía, una gallega de 44 años, ha acudido a esta marcha junto con su hija pequeña. "Su padre está trabajando. Si no, estaría aquí", ha apuntado a Europa Press, además de justificar su presencia en esta manifestación y no en la de la Comisión 8M. Para ella, el género es "opresión" y "no hay que afianzarlo ni institucionalizarlo". "Hoy es el Día de la Mujer. Ninguna persona con pene está más oprimida que una mujer", ha remachado.

Los asistentes a la marcha también han portado carteles en homenaje a las mujeres de Palestina, mientras que en otros se podía leer "ser madre es difícil porque ser padre es fácil", "putero metela en un avispero", "si todas, todos y todes apoyamos el feminismo. ¿Entonces quién es el opresor?".

CONTRA LA PROSTITUCIÓN Y LA DESIGUALDAD

Precisamente, las portavoces de Movimiento Feminista de Madrid, Ana de Blas y Jana Bravo, han asegurado, en declaraciones para Europa Press, que "no se le puede llamar a todo feminismo" y han hecho hincapié en que "la prostitución no es un trabajo", mientras que han exigido al Gobierno una ley abolicionista del "sistema prostitucional".

"Exigimos la abolición ya del sistema prostitucional y exigimos la aprobación al gobierno de la ley abolicionista del sistema prostitucional que el Movimiento de Mujeres elaboró hace ya 4 años, que fue presentado a la sociedad y al Gobierno y duerme en un cajón. No queremos más promesas, queremos hechos", ha asegurado De Blas.

Además, las portavoces han señalado "la brecha laboral", "la brecha en las pensiones" y la "cultura de la violación", en concreto la violencia existente en la pornografía, como sus principales reivindicaciones en esta manifestación del 8M.

"Hay otras muchas desigualdades que afectan a la vida cotidiana de las mujeres como la cuestión laboral, hablamos de una brecha laboral ahora mismo del 23%. La brecha de las pensiones es aún peor. Estamos en contra de la cultura de la violación, de toda la mercantilización de las mujeres y las niñas, de lo que está ocurriendo con la violencia pornográfica, que está influyendo muy negativamente en el desarrollo de los menores. Estamos exigiendo una lucha masificada contra la violencia, los indicadores de desprotección a las mujeres no son buenos en los últimos tiempos. Hablamos de una legislatura perdida, realmente, en cuanto a los derechos de las mujeres", ha concluido De Blas.

Esta es una de las dos manifestaciones de este viernes por el Día Internacional de la Mujer que tiene lugar en Madrid, lo que evidencia la división del movimiento feminista. En la segunda convocatoria, promovida por la Comisión 8M, asiste la ministra de Igualdad, Ana Redondo, junto a miembros del PSOE, representantes de Sumar y de Podemos.