ONU Mujeres abre 'oficina' en España para impulsar la agenda feminista, con atención al liderazgo económico y cuidados

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

España cuenta desde este viernes 11 de noviembre con un Comité de ONU Mujeres que llega al país para impulsar la agencia feminista en el país, con prioridad en el liderazgo económico y en materia de cuidados, corresponsabilidad y conciliación.

Así lo ha explicado la presidenta del Comité, Ewa Widlak, quien ha reconocido que "ya era hora" de que España contara con una 'oficina' de ONU Mujeres, teniendo en cuenta que se trata de un país pionero en Igualdad y, más concretamente, en lucha con violencia de género.

Widlak cuenta con un equipo de otras siete mujeres, todas ellas voluntarias, con las que busca conseguir tres objetivos: que ONU Mujeres colabore en asuntos de Igualdad en el país, tener incidencia política y recaudar financiación para los proyectos que la organización tiene en todo el mundo.

Tal y como ha explicado, la situación de España en materia de feminismo "no es dramática", pero sí tiene situaciones a mejorar como, a su juicio, es el liderazgo económico o las políticas de cuidados, corresponsabilidad y conciliación. Ambas, según ha reconocido Widlak, estás asociadas.

CONCIENCIACIÓN DE LA SOCIEDAD

Según ha indicado, sus intenciones pasan primero por generar indicadores y datos sobre la situación real en este tema que, a su juicio, está "invisibilizado". La presidenta del Comité Español de ONU Mujeres ha destacado la necesidad de "concienciar" a los ciudadanos para "eliminar estereotipos" y que haya una mejor "integración" de la mujer en el mundo laboral, así como en los puestos de toma de decisiones.

A su juicio, hay que trabajar "en la ambición de las jóvenes" para que durante su educación "no tengan miedo" y se puedan dirigir hacia carreras STEM (tecnológicas y científicas) que, según ha indicado, precisamente por los estereotipos no están motivadas a elegir. Widlak ha recordado que "hay profesiones que aún no existen relacionadas con la tecnología" y que hay que motivar a las chicas jóvenes a dirigirse hacia ese sector.

Pero, además, ha destacado otras materias presentes en los trabajos de la organización, como la importancia del clima y la incidencia que el cambio climático puede suponer para las mujeres y niñas. "Hay que tener en cuenta que los países que más notarán las consecuencias del cambio climático son los que tienen una mayor pobreza", ha apuntado.

Y es para este tipo de proyectos de la entidad en todo el mundo para los que ONU Mujeres buscará la solidaridad española. También para situaciones de conflicto, como por ejemplo, la ayuda a las mujeres que huyen de la guerra en Ucrania.

PRIMERA ACCIÓN POR EL 25N

Pero las primeras acciones que van a llevar a cabo en el país tras su puesta en marcha están relacionadas con el Día Internacional contra la Violencia de Género, el día 25 de noviembre. ONU Mujeres celebrará los conocidos como 'Orange days', y que también se celebran en otros países del mundo, que supondrán 16 días de acciones relacionadas con este tema.

Preguntada la presidenta con su relación con el movimiento feminista en España, ha explicado que comenzarán a reunirse con él próximamente ya que su intención es "crear alianzas fuertes" en temas de Igualdad y lograr "una voz muy potente" en esta materia.

También se ha referido a las actuales discrepancias del movimiento en el país, en relación a la Ley Trans. En este sentido, ha recordado que la postura de ONU Mujeres es que "cada persona tiene derecho a definir su género" y entre sus objetivos está apoyar el avance en derechos del colectivo ya que, según ha indicado, las mujeres trans sufren "mucha discriminación".

España es el decimotercer país en contar con un Comité de ONU Mujeres. Suecia, Finlandia, Países Bajos, Francia, Alemania, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, Austria e Islandia, ya la crearon antes.