Oportunidad al Talento: 102 alumnos con discapacidad becados para estudiar, hacer prácticas o investigar

MADRID, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 102 estudiantes con discapacidad procedentes de toda España han obtenido una beca para continuar sus estudios, realizar trabajos de investigación o prácticas en empresas, dentro de la octava edición del programa 'Oportunidad al Talento' de Fundación ONCE para el curso 2021/2022.

En concreto, se han entregado 24 becas de Movilidad Internacional, destinadas a alumnos de grado o de máster matriculados en alguna universidad extranjera. Estos, cuentan con una cuantía de 6.000 euros por estudiante. Además, otras 40 ayudas, en este caso de 3.000 euros cada una, son para Máster y Postgrados.

Del mismo modo, se han entregado 6 becas de Doctorado, que tienen

una cuantía de 12.000 euros anuales, y otras cuatro becas a la Investigación dotadas con 28.000 euros anuales por alumno.

En la modalidad Estudios y Deporte, por su parte, se han otorgado 28 becas de 3.000 euros cada una destinadas a estudiantes de grado, ciclos formativos de grado medio o superior y máster y postgrados, que compatibilicen los estudios con la práctica deportiva y no reciban contraprestación económica por ello.

Y, además, como novedad en este curso, según ha explicado la entidad, se ha otorgado la primera Beca Fundación ONCE/CIC Biogune/Ikerbasque, que pretende promover la actividad investigadora de personas con discapacidad en el ámbito de las ciencias de la salud y que se disfrutarán en el centro de investigación CIC Biogune, miembro de la Alianza Vasca de Investigación y Tecnología, situado en el parque científico y tecnológico de Vizcaya.

ESFUERZO Y AGRADECIMIENTO

Estas ayudas de la Fundación ONCE cuentan con el apoyo del Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo de Inclusión Socialy Economía Social 2014-2020 (POISES) y, gracias a esta cooperación, a lo largo de sus ocho ediciones se han beneficiado ya un total de 626 jóvenes universitarios con discapacidad de esta iniciativa.

Durante el acto de entrega de las becas, el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán, ha destacado "el esfuerzo de cada uno de los becados" y agradeció "el apoyo de las empresas que colaboran con esta iniciativa", así como del Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad (CERMI) y de las universidades que, según ha señalado, "creen en el talento de las

personas con discapacidad y saben ver que con su trabajo pueden llegar donde quieran".

"Quiero daros las gracias por haber creído en vosotros mismos y porque habéis vencido las resistencias que encontráis en el camino para llegar a cumplir vuestros deseos y llevar a la discapacidad donde tiene dificultades de llegar", ha declarado el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE dirigiéndose a los becados.

A ellos, también les ha pedido que sean "ejemplo" y "mentores" para "las generaciones venideras de alumnos con sueños" y que "triunfen" en sus carreras, "en el sentido amplio de la palabra".

"MERECE LA PENA"

Del mismo modo, en el acto, han intervenido en nombre de los estudiantes, Beatriz Mateos, becada de Doctorado y Beca CIC Biogune, y Pablo Ron, becado de movilidad internacional, quienes agradecieron la oportunidad que se les da al otorgarles esta beca y la confianza que se deposita en ellos.

"Investigar no es un camino fácil y menos cuando se tiene alguna dificultad añadida, pero merece la pena", explicó Mateos en su discurso.

En el acto también han estado presentes Patricia Sanz, vicepresidenta de Igualdad, Recursos Humanos y Cultura Institucional e Inclusión Digital de la ONCE; Imelda Fernández, vicepresidenta de Servicios Sociales y Participación de la ONCE, y José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE.

Tabién asistieron, Ángela Alcalá, vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Zaragoza y secretaria general de CRUE Asuntos Estudiantiles; Pablo Romaguera, director de Recursos Humanos de Lenovo; Jorge de San José, director de Recursos Humanos de Ineco, y Nieves Pacheco, responsable de RSE de Capgemini.