El PSOE reconoce que no le gustan las rebajas de penas por la Ley de 'solo sí es sí' y que buscará una "respuesta seria"

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha reconocido este lunes en el Congreso que esta preocupado y no le gustan las rebajas de penas a delincuentes sexuales que está provocando la Ley del 'solo sí es sí', y ha apuntado que su intención es buscar una "respuesta seria" a esta situación "compleja".

"Para el Grupo Parlamentario Socialista la rebaja de penas a violadores nos preocupa y ocupa. No nos gusta y lo lamentamos profundamente", ha declarado la diputada del PSOE Susana Ros, durante su intervención en la Diputación Permanente del Congreso.

En la sesión, se ha debatido una petición de comparecencia urgente, solicitada por el PP, para que las ministras de Justicia e Igualdad, Pilar Llop e Irene Montero, respectivamente, expliquen las consecuencias de esta norma. En este sentido, Ros ha recordado que Llop ya ha confirmado su presencia en la Cámara baja en "unos días" para tratar este tema.

Según ha indicado, la intención de la ministra es la de tener más tiempo para poder presentar "más información sistematizada" sobre el tema y poder dar "un análisis más óptimo" de la situación. La representante del PSOE en este debate ha defendido, en este sentido, la necesidad de "analizar con rigurosidad los efectos de la ley y estudiar una respuesta seria a una cuestión penal muy compleja".

Ros ha señalado las buenas intenciones de esta ley y ha reprochado al PP su actitud con este tema que, a su juicio, es consecuencia de su "obsesión" de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el PSOE, sigan en La Moncloa. En su discurso, la diputada ha acusado al principal partido de la oposición de "aplicar demagogia" en sus intervenciones "en nombre de la defensa de las mujeres" mientras gobiernan "con la extrema derecha que niega la existencia de la violencia de género" y que "quiere quitar derechos a las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo o su maternidad".

EL PP DENUNCIA FALTA DE INFORMACIÓN

La diputada del PSOE ha respondido así a la intervención de la portavoz de Igualdad de los 'populares', Marta González, quien ha reclamado la comparecencia de Llop y Montero alegando que la Cámara baja no ha tiene la información suficiente por parte del Gobierno tras la rebaja de penas "en hasta 5 años" a "266 agresores sexuales" y la excarcelación "antes de lo previsto" de 23; ni tampoco tras el repunte de asesinatos machistas en diciembre y a principios de este año.

González ha puesto el foco en que la mitad de las víctimas mortales de violencia de género del año pasado habían denunciado y no se ha informado de qué ha pasado para que esto haya sucedido y critica que tanto Igualdad como Interior se hayan reunido en sendos gabinetes de crisis por este tema, "suplantando el trabajo" y "despreciando el papel" de la comisión de seguimiento del Pacto de Estado contra la violencia de género del Congreso, que ahora trabaja en la renovación del mismo.

También ha denunciado las declaraciones de la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, la semana pasada señalando que su departamento "no sabe dónde están" los 80 millones anuales que corresponden a dicho Pacto, mientras en el Congreso los expertos denuncian que las unidades de valoración forense están "infradotadas o no existen". "Son un inmenso fraude", ha declarado en relación a las responsables del Ministerio de Igualdad.

VOX CRITICA AL MINISTERIO DE IGUALDAD

También Vox ha sido muy crítico con Montero y su equipo. Su portavoz en este debate, María de los Reyes Romero, ha tachado de políticas "penosas" las de este departamento, además de "contraproducentes para los fines que dicen conseguir". Según la diputada, las medidas de Igualdad sirven para "enfrentar a varón y mujer", usan la "técnica anticonstitucional de acabar con la presunción de inocencia", crea "chiringuitos de género" en todas las administraciones y no ayuda a bajar las cifras de asesinatos.

Para Vox, que se ha mostrado a favor de las comparecencias de Montero y Llop, el Gobierno está llevando al país "a la ruina" y a la "destrucción de la familia", además de aprobar leyes que son una "chapuza" y un "chollo para violadores y maltratadores".

Desde Ciudadanos, por su parte, han calificado de "infantil" el no reconocer que la Ley del 'solo sí es sí' tiene fallos y considera "cruel" el que no se hayan puesto aún medidas para revertir las rebajas de penas a violadores. Es por eso que, según ha explicado el portavoz adjunto de los naranjas en el Congreso, Edmundo Bal, considera "absolutamente necesario que ambas ministras" comparezcan en la Cámara baja y expliquen su "empecinamiento" para "no querer rectificar" la norma.

EN CONTRA DE LA COMPARECENCIA

Para la representante de Coalición Canaria, Ana Oramas, "no tiene perdón de Dios" que no se hayan hecho los cambios necesarios para revertir la situación que ha generado la ley y ha recordado al Gobierno que tiene el Consejo de Ministros para hacerlo cuanto antes. La diputada cree que esa es la solución frente a este problema y no la comparecencia de las ministras. Además, ha reconocido que "no resiste otra comparecencia" de la Montero para que diga "lo chachi que es y que la culpa es de los jueces".

El PNV, por su parte, ve necesario que se aporte la máxima documentación e interpretaciones sobre los que está ocurriendo, tanto en lo relativo a la Ley del 'solo sí es sí', como en el caso de los repuntes de asesinatos machistas, pero, tal y como ha apuntado su diputado Mikel Legarda, no considera que estas comparecencias tengan que ser en las próximas semanas cuando Llop ya ha registrado su visita para el periodo ordinario de sesiones.

Mientras, el discurso de la portavoz de ERC en este debate, Montserrat Bassa, se ha centrado en la defensa de la ley del 'solo sí es sí' que, a su juicio, en "buena" y viene a "proteger la libertad sexual" de las mujeres. Sin embargo, cree que esta norma tiene tres enemigos: la Justicia, a su juicio, los jueces deben ajustar su interpretación de la norma a la voluntad del legislador; la "derecha española" que es "más machista que feminista" y "más oportunista y electoralista" que "sensata y moderada"; y la "España franquista" que, según ha explicado, tenía entre sus "pilares la sumisión de la mujer al hombre" y en ello se fundó su educación.

Bassa se ha mostrado "orgullosa" de haber votado a favor de la norma porque, según ha señalado, es "el finiquito del macho ibérico" que, según ha declarado, defendía esa España franquista. A su juicio, "la resistencia" a la Ley del 'solo sí es sí' son "los rabiosos aullidos y zarpazos del macho ibérico que esta ley condena a la extinción".

Finalmente, Podemos ha salido en defensa de la ministra de Igualdad y ha reprochado al PP que solicite estas dos comparecencias cuando tiene "numerosas herramientas" en el Parlamento para "controlar al Gobierno en periodo ordinario". Además, ha insistido en que en dicho periodo "ya hay agendadas" estas comparecencias.