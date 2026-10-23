Redondo acusa a Feijóo de "rendirse a la ultraderecha" y dice que "su única propuesta es cargarse todo"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, interviene durante el acto ‘Abortar sin barreras: del reconocimiento del derecho a la garantía efectiva del acceso’, en la sede del Ministerio de Sanidad, a 28 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha acusado al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de "rendirse a la ultraderecha" tras sus declaraciones sobre la reestructuración del Ejecutivo y los derechos de las mujeres.

"Hoy, desde luego, lo ha dejado muy claro. Feijóo se ha rendido a la ultraderecha y no tiene propuesta alguna para mejorar la vida de la gente. Su única propuesta es cargarse todo lo que ha hecho este Gobierno", ha asegurado la ministra en un audio difundido por su departamento.

Redondo ha reaccionado así a la entrevista concedida este viernes por el líder de la oposición en la Cadena Ser, donde ha avanzado sus planes de eliminar el Ministerio de Igualdad como cartera independiente para integrarlo dentro de otra área. "No, no lo elimino, el ministro o ministra que lleve Igualdad que se encargue de otras cosas, no solamente de Igualdad", ha precisado el dirigente 'popular'.

Para la titular de Igualdad, lo planteado por Feijóo ya no es "una simple sospecha", sino la constatación de que "la primera medida que adopte ese Gobierno si llega a gobernar" será meter la "motosierra" a las políticas de género y contra la violencia machista.

Asimismo, la ministra ha cargado contra los argumentos de Feijóo respecto a su visión del feminismo y sus planteamientos para reformar la ley del aborto. "Criarte con mujeres no te convierte en feminista, como separarte de un maltratador no es un 'divorcio duro', es violencia de género", ha aseverado, criticando que al líder de la oposición "le moleste" la existencia del Ministerio porque defiende que las mujeres puedan decidir sobre sus cuerpos y sus vidas.

"Le molesta que cada cual sea como quiere ser y pueda desarrollar su proyecto de vida y que luchemos para que nadie sufra odio por ser diferente", ha apuntado Redondo.

"NO PODEMOS DAR PASOS ATRÁS"

Finalmente, la ministra ha reivindicado a España como "un referente a nivel global en políticas de igualdad". "No podemos dar pasos atrás, tenemos que dar grandes zancadas hacia adelante", ha subrayado, al mismo tiempo que se ha comprometido a "seguir hasta el último día avanzando en derechos, avanzando en igualdad, y en la lucha contra la violencia de género".

Por su parte, la secretaria de Estado de Igualdad, María Guijarro, ha destacado en un mensaje en X que "ser feminista es realizar políticas de igualdad sin recortes y transversales". "Es consolidar una arquitectura institucional feminista reconocida internacionalmente. Es seguir legislando por la paridad, los DDSSRR y contra la Violencia de Género. No. No es criarse con mujeres", ha afirmado tras las declaraciones de Feijóo.

De la misma manera, la directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández, ha expuesto que "el feminismo no se demuestra contando cuántas mujeres hay en su familia", sino "defendiendo los derechos de esas mujeres", tanto las de su familia, como las de "cualquier lugar del mundo".

Además, en cuanto a los planes del PP sobre el aborto, Hernández ha recalcado que "no puede ser feminista" quien quiere recortar este derecho. "El feminismo defiende derechos, no los recorta", ha añadido.