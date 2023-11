Redondo pide salir a la calle el 25N ante el "peligro" de la "extrema" derecha: "Hoy es más importante que nunca"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la toma de posesión de su cartera, que ha tenido lugar este 21 de noviembre en el Ministerio de Igualdad, en Madrid - EUROPA PRESS

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha pedido este martes salir a la calle el 25 de noviembre (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres) ante el peligro de la "extrema derecha". "Debemos salir y decir no, no y no", ha señalado en el acto institucional con motivo de la XX entrega de los reconocimientos y menciones especiales del 25N, en su primer acto como ministra de Igualdad.

En esta ceremonia, el Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, ha premiado a la Selección Femenina de Fútbol, a la plataforma 'Yo sí te creo' de 'madres protectoras', al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a Nevenka Fernández, entre otros.

El acto institucional de entrega ha tenido lugar en el Auditorio Conde Duque de Madrid y ha contado también con la presencia de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell.

En concreto, la Selección Femenina de Fútbol ha sido premiada por el compromiso que han llevado a cabo en contra de las violencias sexuales y los abusos de poder, en la categoría 'Sensibilización y concienciación contra la violencia de género'. La portera del equipo, Misa, ha recogido el premio en nombre de sus compañeras de selección. "Seguiremos trabajando por el crecimiento y desarrollo, para que ocupen el lugar que se merecen", ha señalado para después pedir apoyo para conseguir una sociedad "más justa".

La Selección recibe este galardón tras la polémica surgida tras el beso en la boca recibido por la jugadora Jenni Hermoso por parte del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, en la final del Mundial Femenino de Fútbol.

Igualdad también ha premiado a la plataforma 'Yo sí te creo' de 'madres protectoras en la categoría 'Movimiento social en defensa de la igualdad y contra la violencia de género'. Precisamente, la exministra de Igualdad, Irene Montero, defendió recientemente a las madres protectoras "que muchas veces son criminalizadas". "Si no queremos que haya asesinatos de niños y niñas por parte de sus padres para dar donde más duele a las mujeres, lo que tenemos que hacer es proteger también a las mujeres que están protegiendo sus derechos y los de sus hijos", indicó Montero en declaraciones a los medios en el Senado, al ser preguntada por los cuerpos de un padre y su hijo de siete años encontrados en Urbasa (Navarra).

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, también ha sido reconocido en la categoría 'Justicia feminista'. "Estoy realmente emocionado. La fiscalía española es y debe ser la fiscalía de las mujeres", ha asegurado tras recibir el galardón.

García Ortiz dictó en noviembre de 2022 un decreto para que los fiscales dieran una "respuesta uniforme" a las revisiones de condenas firmes provocadas por la entrada en vigor de la Ley del 'sólo sí es sí', estableciendo como norma general que no se modificaran cuando la pena impuesta pueda dictarse con el nuevo marco penal.

Por su parte, Igualdad también ha reconocido en la categoría de 'Resilencia' la labor de la exconcejala de Hacienda de Ponferrada, Nevenka Fernández, pionera en lograr la condena de un cargo político, en este caso, del que fuese alcalde de la citada localidad, Ismael Álvarez, por acoso sexual. "No es fácil ser valiente cuando te acosan o maltratan y la sociedad te culpa por ello", ha indicado Fernández tras recibir el premio.

También ha sido premiada la periodista gaditana especializada en feminismo, Violeta Molina Gallardo, en la categoría 'Información con enfoque de género'; junto con la saharaui residente en Canarias y abogada en materia de migraciones y extranjería, Loueila Sid Ahmed Ndiaye, en la de 'Activismo feminista'; Vicky Luengo y Juan Carlos Fisher por su obra de teatro 'Prima Facie' sobre el consentimiento, las violencias sexuales y el sistema judicial, en la categoría 'Cultura contra la violencia de género'; y la Universidad de Málaga por su campaña 'No lo dejes en visto' contra las violencias machistas y a favor de la igualdad, en la categoría 'Educación para la igualdad y contra la violencia de género'.

Asimismo, han sido reconocidas las Unidades de Violencia y Unidades de Coordinación contra la violencia de género "por su tarea de extraordinario valor en la lucha contra la violencia de género", en la categoría 'Respuesta institucional contra la violencia de género'.

En esta línea, también ha sido premiada la coordinadora de uno de los primeros centros de crisis 24 horas del mundo en Santa Bárbara, (EEUU), Elsa Granados, "por dar respuesta de manera integral a través de la investigación e intervención a la violencia sexual e inspirar el trabajo de los futuros centros de crisis 24 horas de España", en la categoría 'Investigación para la transformación social y contra la violencia de género'.

Además, ha sido premiado el Colectivo de Psicólogas Penitenciarias por su labor "excepcional" en la lucha por la erradicación de la violencia de género a través de la intervención terapéutica con hombres condenados por violencia contra las mujeres; y Women's Studies Center por la defensa de los derechos humanos de las mujeres palestinas y por combatir la violencia de género y las violencias sexuales en las circunstancias "más difíciles".