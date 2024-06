Redondo y PP se acusan mutuamente en el Senado de utilizar a las mujeres por la Ley de Paridad y Begoña Gómez

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la senadora del Grupo Parlamentario del PP, Nidia María Arévalo Gómez se han acusado mútuamente de utilizar a las mujeres en un debate a raíz de dos enmiendas a la ley de representación paritaria y presencia equilibrada de hombres y mujeres, más conocida como Ley de Paridad, que quieren incorporar los socialistas y que son ajenas a la norma.

Así se han expresado en una interpelación en el Senado este martes 11 de junio en el que la senadora 'popular' le ha preguntado a Redondo sobre "la decisión del Gobierno de utilizar a las mujeres para atacar a las instituciones democráticas de España".

De esta manera, la ministra ha echado en cara a Arévalo distintas medidas como la creación de "oficinas antiaborto" en Alicante o el alentamiento a "escraches en las puertas de las clínicas". "Sinceramente creo que esto sí es utilizar a las mujeres y a las mujeres víctimas como un arma política arrojadiza para acercarse a la extrema derecha", ha señalado Redondo, y le ha advertido al PP de que esta "estrategia" tiene "un peligro", que es que "siempre habrá un partido que les pase por la derecha".

En general, ha recriminado a la senadora 'popular' que acusa al Gobierno de utilizar las instituciones cuando el PP se ha dedicado a "torcer" el brazo de la Constitución y dislocar las instituciones del Estado" desde "el primer día" de la legislatura. Entre otras cosas, ha hecho referencia a la investigación a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y ha reprochado al PP haber tratado de "quebrar" a Pedro Sánchez con "un caso que no existe", porque "no aceptan el hecho cierto de que el PP y Vox no suman la mayoría suficiente para investir" al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

A su vez, también ha criticado que los 'populares' han ido a por el Poder Judicial, "anulando al tercer poder del Estado que tienen secuestrado, impidiendo su renovación desde hace más de cinco años". Con respecto a la ley, ha recalcado que su objetivo "no es otro que el de avanzar en la consecución del ejercicio real y efectivo del principio constitucional de igualdad".

Por su parte, la senadora 'popular' ha acusado a Redondo de ser "socialista y después mujer" y ha criticado que las mujeres españolas están siendo "utilizadas" ya que el proyecto de Ley de Paridad incluye dos enmiendas "que nada tienen que ver ni con la paridad, ni con la igualdad, ni con las mujeres".

En palabras de Gómez, una de estas enmediendas, la número 76, pretende invitar a representantes extranjeros al Consejo de Ministros y prescindir de la consulta pública para tramitar leyes y reglamento. Por otro lado, la otra, la número 96, propone eliminar la potestad del Senado de decidir sobre el techo de gasto para los presupuestos del Estado. "Desde el Grupo Popular no vamos a consentir, no vamos a permitir un ataque a esta cámara de representación y, por supuesto, a todo el pueblo español", ha afirmado.

Por ello, ha recalcado a Redondo que "está bombardeando la aprobación de esta ley al llevar (al PP) al límite de tener que votar en contra por sus enmiendas contaminadas". "La única solución que tienen de que votemos a favor es que retiren la enmienda 76 y la enmienda 96", ha afirmado.

Asimismo, la senadora 'popular' ha incidido en que es "facilísimo" para Redondo mejorar el camino "trazado por su predecesora", en referencia a la exministra de Igualdad, Irene Montero. "Sin embargo, lo único que ha hecho de momento ha sido enfrentarnos hasta en un tema tan importante, que es la igualdad, la paridad", le ha recriminado.

Por último, ha hecho referencia a las investigaciones en torno a Begoña Gómez por sus cartas de recomendación así como a las cartas de la ciudadanía para reclamarle a Redondo la suya. "Estamos a la espera de la siguiente carta, que tiene que ser la suya, porque tiene que dimitir por colarnos esta ley corrupta", ha indicado.