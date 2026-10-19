Redondo pregunta por el protocolo antiacoso del PP tras la dimisión "tarde y mal" del alcalde de Algeciras (Cádiz)

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, interviene durante el acto ‘Abortar sin barreras: del reconocimiento del derecho a la garantía efectiva del acceso’, en la sede del Ministerio de Sanidad, a 28 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha preguntado por el protocolo antiacoso del PP tras la dimisión "tarde y mal" del alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce.

"El alcalde de Algeciras ha dimitido tarde y mal, pero le marca el camino al de Móstoles. ¿O es que el PP sigue sin protocolo antiacoso? ¿Dónde está? Ya lo pregunté y nunca me contestaron", ha asegurado la ministra en un mensaje en la red social X.

Así lo ha puesto de manifiesto después de que Landaluce haya anunciado que dejará el cargo el próximo domingo 25 de octubre, evitando tener que pasar por la moción de censura presentada por PP y Vox, prevista tres días después, el 28 de octubre.

En un vídeo difundido en sus redes sociales, recogido por Europa Press, Landaluce ha lamentado que esta moción le "obliga" a presentar su dimisión como alcalde, reiterando que los hechos que se le atribuyen, en relación a presuntas agresiones sexuales a dos militantes del PP, son "falsas".

"Frente a un gran montaje con injustos ataques, frente a un gran montaje, yo me defenderé ante la justicia, lucharé por mostrar mi inocencia y espero que puedan tener sus responsabilidades los que han hecho todo este montaje", ha aseverado.