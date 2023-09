Rosell recuerda que difundir videos íntimos es "delito" y que los jueces pueden ordenar su retirada de forma inmediata

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Delegada de Género contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha recordado que "la cadena de difusión de quien recibe un video que afecta a la intimidad de una persona y lo difunde es delito desde la entrada en vigor de la Ley del solo sí es sí" .

En una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press ha aludido al caso de los cuatro jóvenes de la cantera del Real Madrid detenidos en relación a la difusión de un video de contenido íntimo de una menor sin su consentimiento, y ha recordado que los jueces "pueden, por primera vez también y cautelarmente, es decir de forma inmediata, no en sentencia cuatro años después, retirar los contenidos".

Rosell ha recordado el caso de Olvido Hormigos, la concejala exsocialista de Los Yébenes (Toledo), que denunció la difusión no consentida de un video íntimo. "Eso se hizo delito en 2015, pero no fue suciente porque se olvidaron de quien no ha grabado pero recibe ese video que afecta a la intimidad de una persona aunque no sea menor de edad y lo difunde", ha indicado.

Según ha insistido Rosell, "esta cadena de difusión es un delito, evidentemente más leve que agredir sexualmente a una menor de 16 o que grabarlo".