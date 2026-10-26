Saiz acusa a Feijóo de "reirse de las mujeres" y garantiza blindar el aborto en la Constitución en próxima legislatura

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante la inaguración del Foro Pensiones 2026. - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha acusado al presidente del PP y candidato a la presidencia, Alberto Núñez Feijóo, de "reirse de las mujeres" al decir que es feminista y ha garantizado que el Gobierno blindará el derecho al aborto en la Constitución en el próxima legislatura.

"Como puede decir el señor Feijóo que es feminista porque se ha criado entre mujeres, son declaracoines para reirse de las mujers porque un feminista no pretende recortar derechos consolidados como el del aborto", ha argumentado Saiz en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press.

En este sentido ha garantizado que el Gobierno pretende blindar el derecho al aborto en la Constitución en la próxima legislativa y al recordarle durante la entrevista que ese no es un compromiso nuevo, Saiz ha aprovechado para reclamar "un respaldo en el Congreso" para poder aprobarlo.

También le ha reprochado al PP su oposición a la subida del salario mínimo que cobran "1,6 millones de mujeres" y que Feijóo "desconozca que éste esté exento de tributación". Por ello, ha pedido al PP "un poco de seriedad, un poco de rigor cuando se refiere a la mitad de la población".

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, también ha criticado a Feijóo por su anuncio de centralizar las competencias de Igualdad en otro ministerio. En opinión de Torres, "eliminar el Ministerio de Igualdad es cualquier cosa menos feminismo". A su juicio, "pactar con quienes no luchan contra la violencia machista es de una hipocresía, de un cinismo absoluto si luego dices que eres feminista", ha indicado.

El ministro, en entrevista en TVE recogida por Europa Press, ha reivindicado que el feminismo constituye "una lucha permanente que se ha conseguido vencer justamente el que las mujeres sean vistas de otra manera con un esfuerzo tremendo de la sociedad", advirtiendo de que aún "queda todavía trecho por conseguir".

Por ello, ha pedido "que lo anoten todas las mujeres y hombres que entienden que la igualdad es algo a conseguir", alertando sobre quien "aspira a llegar a La Moncloa" suprimiendo esta cartera

CEUTA

Respecto a la situación de Ceuta, la ministra Elma Saiz ha negado que no se haya producido ninguna expulsión por el trámite ordinario en los últimos tres meses. Además, ha indicado que "en una situación de crisis sobrevenida" hay unos procedimientos y unos trámites, pero ha reconocido que "siempre" se puede "ir más deprisa".

"Desde el primer momento nos hemos dejado la piel", ha manifestado, para después añadir que "los expedientes van caminando", y que los hay que "ya están en una fase de notificación, de recurso".

A su juicio, "lo importante" es que en las primeras horas un porcentaje "altísimo" de migrantes volvió a Marruecos y que "ya hay más de 13.000 personas que lo han hecho" voluntariamente y que son "expedientes que ya están finalizados