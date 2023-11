Belarra, a los niños y niñas: "No toleréis con vuestro silencio las injusticias aunque os acusen de hacer ruido"

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra saliente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha animado a los niños y niñas, con motivo del Día Mundial de la Infancia, a que "nunca" dejen de "participar" y a que no toleren "con su silencio las injusticias" que vean a su alrededor aunque les "acusen de hacer ruido".

"Quiero pediros una cosa a todas y todos. Nunca dejéis de participar, con respeto nunca dejéis de dar vuestras opiniones, no toleréis con vuestro silencio las injusticias que veis a vuestro alrededor aunque os acusen de hacer ruido, nunca dejéis de implicaros en la realidad que os rodea y nunca dejéis de intentar cambiar junto a otras y otros, lo que no os gusta, porque ese es el primer paso para empezar a cambiar el mundo", ha manifestado Belarra en un mensaje leído por la hasta ahora directora general de Infancia, Lucía Losoviz, uno de los últimos como ministra de Derechos Sociales, tras quedarse Podemos sin ninguna cartera ministerial en el nuevo gobierno de Pedro Sánchez.

Así lo ha transmitido este lunes durante un acto celebrado en el Ministerio de Derechos Sociales por el Día Universal de los Derechos de la Infancia y organizado junto a la Plataforma de Infancia, en el que han participado niños, niñas y adolescentes de los diversos procesos participativos desarrollados por la Plataforma de Infancia: 'Infancia y Pobreza', 'Participamos, es nuestro derecho' y 'Objetivo: estar bien'.

La directora general de Infancia ha disculpado la ausencia de Ione Belarra, y del secretario de Estado de Derechos Sociales saliente, Ignacio Álvarez, "que por situaciones extraordinarias, por esta situación de cambio de gobierno, no pueden asistir hoy".

Además, ha aprovechado la ocasión para agradecerles a ambos y a todo el equipo de ambas secretarías y del Ministerio "el compromiso, la labor que han desempeñado" para "avanzar en el cumplimiento de los derechos de la infancia durante toda esta legislatura".

Tal y como ha señalado Losoviz, "hoy es un día muy importante" porque se celebra el 34 aniversario de la Convención sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

En este sentido, ha destacado la importancia de la participación de la infancia en las decisiones que les afectan. "Vosotras y vosotros sois los que mejor sabéis lo difícil que es estudiar en un hogar que no cuenta con la calefacción adecuada o lo complicado que puede ser explicar lo que nos está sucediendo cuando no tenemos un apoyo especializado, un psicólogo o alguien que nos pueda ayudar a expresar lo que sentimos, o lo frustrante que puede ser cuando alguien no escucha nuestras propuestas para mejorar en nuestros barrios, en nuestros entornos, en nuestra escuela", ha indicado.

Finalmente, Losoviz ha invitado a los niños a "no ser indiferentes a lo que sucede en otras partes del mundo" y, en concreto, a "la gravísima y brutal vulneración de los derechos que sufren los niños y niñas en Gaza". "La humanidad no puede permitir esta barbarie en ninguna parte del mundo, no son cifras, son niños y niñas que no crecerán", ha concluido.