CES alerta de un "vacío" en España de atención a niños de 0 a 3 años y pide ayuda a la crianza y educación universales

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El Consejo Económico y Social (CES) ha alertado de un "vacío" en España de atención a niños de 0 a 3 años "en todos los ámbitos" y ha reclamado una prestación universal por crianza para ese tramo de edad "suficiente para cubrir los costes" y que no esté "condicionada por la renta", así como la universalización de la educación, también de 0 a 3 años, entre otras medidas para combatir la pobreza infantil.

"Es una inmoralidad como país tener ese vacío de seis meses a tres años", ha lamentado el presidente del CES, Antón Costas, durante la presentación del informe 'Derechos, calidad de vida y atención a la infancia', que pone el foco en que el 33% de los niños y adolescentes españoles están en riesgo de pobreza y exclusión social.

"La mejor métrica para predecir el futuro de un país es ver cómo se trata a la infancia" y, en España, como ha detallado el presidente, las tasas de pobreza infantil son una "verdadera anomalía, sin equivalencia en ningún otro país de la Unión Europea".

Según ha indicado Costas, el problema de España no es la falta de instrumentos, sino que son "regresivos" y "no favorecen a los que deberían" ya que, como ha especificado, esas personas "carecen de una base imponible sobre la que efectuar las degradaciones". Es por ello que el CES pide una "distribución universal no condicionada por la renta".

Por ello, el Consejo Económico y Social pide una prestación por crianza universal de 0 a 3 años "complementaria" a otras ayudas como el Complemento de Ayuda a la Infancia (CAPI) o las actuales deducciones fiscales a las familias, lo que daría lugar a un sistema de protección en el que conviviría "un mecanismo de apoyo a la crianza de carácter general y universal, y un mecanismo de apoyo frente al riesgo de pobreza de carácter específico".

En ese contexto, el informe --creado de manera consensual por los 60 consejeros del CES-- se centra en la población de 0 a 12 años para identificar, como ha especificado el presidente, posibles carencias y ámbitos de mejora para avanzar como país en la garantía de los derechos de la infancia y en su protección integral.

"La prestación universal tiene un fundamento filosófico. El receptor del derecho es el niño o la niña, no es la familia. No estamos hablando a secas de que los niños y niñas tengan derecho a una protección, es que estamos diciendo que tienen derechos propios al margen de la familia", ha argumentado Costas.

El documento analiza varias cuestiones como la situación de la infancia en torno a las principales variables demográficas y las características socioeconómicas de los hogares, los avances en el marco de los derechos de la infancia o las políticas de infancia, para formular 80 conclusiones y propuestas.

Como ha asegurado la presidenta de la comisión de trabajo del CES, Carmen Pleite, España es un país de "alta renta" con un sistema de protección social "suficientemente desarrollado" que tiene la capacidad de "aumentar la inversión de protección social de la infancia" por lo que, a su juicio, es necesario "invertir en la infancia como un objetivo de país".

"INSUFICIENTE" OFERTA PARA LA DEMANDA EDUCATIVA

Además de una prestación universal por crianza de 0 a 3 años, el CES también ha puesto el foco en la educación. Como apunta el informe, hay un problema de "infrafinanciación pública" e "insuficiente oferta" para atender las demandas de Educación y Atención de la Primera Infancia (EAPI), "especialmente de las familias más vulnerables", que no pueden acceder a la EAPI por considerar que su coste es "inasumible".

En esa línea, el CES pide incrementar la disponibilidad de plazas públicas y mejorar la asequibilidad. Para lograrlo, considera que es necesario aprobar un plan para la extensión de la gratuidad del primer ciclo de educación infantil, contemplado en la LOMLOE, entre otras cuestiones.

El informe también alerta de que un porcentaje de la infancia, "pequeño pero significativo" y superior a la media de la UE-27, con necesidades médicas no satisfechas por lo que propone "redoblar" los esfuerzos en eliminar las barreras de acceso efectivo a la atención sanitaria, además de extender la exención en la aportación económica del usuario, total o parcialmente, a todas las prestaciones sanitarias y, en especial, a aquellas áreas de atención del SNS más descubiertas.

Además, pide garantizar en todo el territorio el suministro de las vacunas recomendadas, así como "impulsar la atracción de pediatras a la atención primaria" y, especialmente, promover su "atracción a las zonas rurales".

Pleite ha añadido que el informe aboga por "priorizar a las familias con infancia a cargo y riesgo de vulnerabilidad para el acceso a una vivienda", tanto en las políticas de incremento del parque público de vivienda social en régimen de alquiler, como en las ayudas para garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada, y en las referentes a la rehabilitación y el acondicionamiento de las viviendas y entornos degradados.

Por otro lado, el documento ahonda en la necesidad de promover el acceso a la nutrición y los hábitos saludables entre los más pequeños por lo que pide "acceso prioritario" o "financiación del coste" de las actividades extraescolares. A su vez, demanda que se ofrezca el servicio de comedor escolar "en un mayor número de centros" y con "especial esfuerzo en la etapa secundaria".