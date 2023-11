Dos profesoras entregarán mañana en el Congreso más de 63.000 firmas para prohibir el uso de móviles en la infancia

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las profesoras que lanzaron el pasado 5 de noviembre dos campañas en la plataforma Change.org para pedir prohibir por ley el uso de móviles a menores de 14 y 16 años, registrarán este jueves más de 63.000 firmas en el Congreso de los Diputados.

Las docentes, que denuncian que el uso temprano de móviles puede causar en los niños y adolescentes falta de atención y concentración, problemas de sueño y depresión, unieron sus campañas el pasado 16 de noviembre.

"Soy madre de dos hijos, uno de 8 años y otro de 11. El mayor tiene compañeros de clase en su escuela que ya poseen teléfono móvil y me pregunta con frecuencia cuándo podrá tener uno", explica Natalia Jiménez, madre, profesora e impulsora de una de las recogidas de firmas.

Además, añade que, como profesora de secundaria, observa a diario "la adicción que los adolescentes desarrollan hacia los dispositivos electrónicos" lo que, según avisa, "repercute en su concentración y atención de forma significativa".

"Cada vez más los docentes observamos cómo los adolescentes, en el aula, desconectan rápidamente si las instrucciones o explicaciones no son muy cortas, o si no hay un cambio constante de dinámica. Cada vez más tienen problemas para comprender lo que se les pide en un enunciado de un ejercicio, a menudo porque no llegan a leerlo hasta el final, pues lo encuentran demasiado largo", expone.

Además, advierte de que "el uso excesivo del teléfono móvil puede tener consecuencias perjudiciales para la salud física y mental de los niños" y "puede causar problemas como falta de sueño, estrés e incluso depresión".

A través de su recogida de firmas, Natalia Jiménez solicita la aprobación de una ley para prohibir el uso del teléfono móvil antes de los 16 años para "ayudar a prevenir problemas relacionados con la salud mental y física" en la infancia y en la adolescencia.

El mismo día en el que esta profesora inició su recogida de firmas, otra docente, Ángela Sánchez-Pérez, empezó también una petición en Change.org con el mismo objetivo y haciendo referencia a los problemas que observa en el aula de "déficit de atención y somnolencia en horario lectivo". En su caso estima que la edad hasta la que se debería legislar el uso del móvil sería hasta los 14 años.

El pasado 16 de noviembre decidieron unir sus campañas en una sola petición que suma ya más de 63.000 firmas. "Nos unimos para ser más fuertes", explicaron en la actualización que publicaron en sus iniciativas. "Es necesaria y urgente una regulación", zanjan.