'Juntos porque somos hermanos', la exposición para reivindicar la acogida conjunta de menores

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Aldeas Infantiles SOS demanda recursos financieros y humanos para facilitar el acogimiento de grupos de hermanos que crecen en el sistema de protección, en el marco del Día de los Hermanos que es celebra este miércoles, 10 de abril. La organización reclama el cumplimiento de la Ley de Protección Jurídica del Menor y propone medidas concretas para garantizar su bienestar durante el acogimiento.

La organización expondrá en el Parque de El Retiro de Madrid la muestra fotográfica 'Juntos porque somos hermanos' que, además de rendir homenaje a estos niños y adolescentes, trata de visibilizar su realidad ante la sociedad y reclamar su derecho a crecer juntos.

En España hay más de 51.000 niños y adolescentes que viven alejados de sus padres bajo la guarda o tutela de las comunidades autónomas. Un 48% se encuentra en centros residenciales, mientras que un 52% ha sio acogido por familias, de los cuales cerca del 60% está con algún miembro de su familia extensa, abuelos y tíos por lo general, y el resto con familias no emparentadas. Según la organización, no existen cifras oficiales sobre cuántos de ellos están creciendo alejados de sus hermanos, una realidad debido, fundamentalmente, a factores relacionados con las limitaciones de recursos y la diferencia de edad.

La separación de los niños y adolescentes de sus familias impacta en el desarrollo de su identidad y en su autoestima, pudiendo provocarles una sensación de desarraigo. Por ello, tal y como aseguran desde Aldeas Infantiles SOS, "es fundamental que puedan mantener las relaciones con sus familias de origen, siempre que esto no sea contrario a su interés superior, y sobre todo que permanezcan junto a sus hermanos, lo cual supone un soporte esencial para superar el trauma de la separación, recuperar la confianza, la estabilidad emocional y favorecer su bienestar".

En el informe 'Hermanos en acogimiento: Derecho a crecer siempre juntos', Aldeas Infantiles SOS aborda en profundidad la importancia de las relaciones fraternales en la vida de los niños, niñas y adolescentes que crecen en el sistema de protección y analiza, además, el marco legal al respecto.

La no separación de hermanos en acogimiento no está solo recogida en la legislación nacional, tal y como apuntan desde Aldeas Infantiles SOS. Es también un principio básico de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y de las Directrices sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños. Según Aldeas Infantiles, éstas últimas hacen hincapié en que la falta de capacidad o de opciones adecuadas para la ubicación de hermanos en el sistema de protección no justifica su separación y advierten de que esta solo puede considerarse aceptable cuando existan razones convincentes que demuestren que mantenerlos juntos va en contra de su interés superior.

"Garantizar el bienestar de los niños y adolescentes en acogimiento implica que las distintas opciones de cuidado alternativo aseguren la continuidad de las relaciones fraternales", sostienen desde Aldeas Infantiles SOS. La organización reclama recursos financieros y humanos para facilitar el acogimiento de grupos de hermanos y para trabajar la relación entre ellos durante el tiempo que dure la medida de protección, lo que implica formar a los profesionales del cuidado.

Asimismo, consideran preciso tener en cuenta la opinión de los hermanos al adoptar la forma más adecuada de acogimiento, en el marco de un proceso participativo, y garantizar su derecho a mantener el contacto en aquellos casos en que no puedan crecer juntos porque así lo determine su interés superior.

Por otra parte, creen "urgente" desarrollar estadísticas sobre los grupos de hermanos y hermanas en el sistema de protección, que permitan abordar su situación, así como definir estándares unificados en todas las comunidades autónomas sobre las buenas prácticas para su acogida.