PP acusa al Gobierno de abandonar a la juventud y Rego responde: "Están más centrados en la crispación que en trabajo"

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Parlamentario Popular Noelia Núñez ha acusado este miércoles al Gobierno de abandonar a la juventud, mientras la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha dicho que los 'populares' "están más centrados en la crispación que en el trabajo".

"La juventud española no puede más y sufre el abandono deliberado del Gobierno de Sánchez", ha asegurado la diputada 'popular' en el Congreso de los Diputados en su interpelación urgente sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para favorecer las condiciones de vida de los jóvenes en España.

Asimismo, Núñez ha dicho que Rego ha preferido "centrar todos sus empeños en disputar el liderazgo en Izquierda Unida" desde que asumió su cargo. "Mientras usted tuitea y tuitea, que es a lo único a lo que dedica sus esfuerzos, el ministerio que dice dirigir no tiene ni la página web creada", ha criticado.

En esta misma línea, ha indicado que Rego "juega a ser embajadora en redes sociales pidiendo abiertamente la desaparición del Estado de Israel" y, como consencuencia, metiendo a España "en el enésimo conflicto internacional".

"SOLO QUIEREN UNA JUVENTUD CAUTIVA Y CONTROLADA"

Igualmente, ha señalado que al Ejecutivo le "da igual" que un joven en España no pueda tener perspectivas de futuro, siempre que les vote. "Solo quieren una juventud cautiva y controlada", ha subrayado.

Asimismo, ha culpado al Gobierno de Sánchez de que el precio de la vivienda no pare de subir, así como el "declive" de las condiciones de vida de los jóevenes. "Tengo que decirle, ministra, y que este mensaje le llegue también al señor Sánchez, que lo único que va como un cohete es el precio de la vivienda, que no para de subir por culpa de su gobierno y el declive de las condiciones de vida de los jóvenes que cada vez están peor", ha recalcado.

La diputadsa también ha agregado que la juventud española "no llega a fin de mes, no llega a tener una vivienda, no llega a formar una familia, no llega a la vida" y que los jóvenes españoles "son los que más tardan en irse de casa de sus padres".

Además, ha afeado a Rego que no haya destinado desde que prometió su cargo "ni una sola medida" a la salud mental. "Ministra, en un gobierno serio, usted ya no estaría en su cargo", ha destacado.

En este sentido, Núñez ha dicho que el Ministerio de Juventud e Infancia "no existe" ni para Pedro Sánchez ni para los jóvenes españoles. "No existe porque no está en los problemas reales de la juventud. No existe porque no escucha la calle. No existe porque su Gobierno no tiene voluntad. Es cierto que poco podía esperar la juventud española de ustedes, de la extrema izquierda. Querían conquistar los cielos y al cielo piden cada día seguir un ratito más en la bancada azul. Querían plantar cara a los quemandos y ustedes solo hacen lo que Sánchez mande", ha añadido.

Por ello, ha indicado que las propuestas del Partido Popular, van destinadas a que los jóvenes tengan "el poder" y no tengan que, por ejemplo, pagar impuestos en los cuatro primeros años de la carrera laboral.

Por su parte, Rego, sobre la bajada de los impuestos en los primeros cuatro años de carrera profesional del PP, ha dicho que el salario más habitual de los jóvenes "llega como máximo a los 13.000 euros", por lo que "ya están exentos de pagar impuestos". "Ya lo han dicho, su receta es bajar los impuestos los primeros cuatro años de carrera profesional. Solo se les ha olvidado un pequeño detalle, supongo que será debido a que están más centrados en la crispación que en el trabajo, y es que el salario más habitual de los jóvenesllega como máximo a los 13.000 euros, y como deberían saber, con estos salarios ya están exentos de pagar impuestos", ha destacado.

Igualmente, la ministra ha lamentado la "falta de interés" de los 'populares' en este tema. Así, ha puesto de ejemplo a Andalucía, que ha dicho que "continúa poniendo trabas en el acceso al bono de alquiler joven", así como a la Comunidad de Madrid. "Lo saben bien los jóvenes, las jóvenes madrileñas, que no sé si se encontrarán a sus ex, pero vivienda, desde luego no encuentran", ha afirmado.

"MÁS CONTUNDENCIA" EN LA APLICACIÓN DE LA LEY DE VIVIENDA

Respecto a la vivienda, Rego ha dicho que se necesita "más contundencia" en la aplicación de la ley "para congelar, regular y bajar los precios del alquiler" y ha criticado que ninguna comunidad autónoma gobernada por el Partido Popular lo vaya a realizar.

En este sentido, ha destacado que, precisamente, los derechos económicos serán uno de los "pilares" de la primera Ley de Juventud de España y que la salud mental, bienestar, crisis ecosocial y participación política se afrontarán "en los próximos meses".

También ha recordado la puesta en marcha del grupo de 50 expertos para elaborar un diagnóstico y recomendaciones a corto, a medio y a largo plazo para lograr entornos digitales seguros. "En las próximas semanas vamos a presentar las primeras medidas concretas mientras empezamos a trabajar en la parte legislativa que vamos a presentar muy, muy pronto", ha apuntado.

Finalmente, la titular de Juventud e Infancia ha recalcado que van a "seguir impulsando políticas públicas" para que España "sea un país para la juventud y construido por la juventud". "No se trata de sobrevivir, sino de vivir, de vivir con plenitud, de vivir con dignidad, de ser felices, de tener presente para proyectar un futuro. Hay que escuchar su voz, reconocer sus luchas por ampliar la democracia y, sobre todo, aprender de ellas", ha concluido.