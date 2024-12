Presidenta del comité para crear entornos digitales seguros en menores: "Un uso responsable es absolutamente irreal"

Los grupos parlamentarios, menos PSOE y Sumar, reprochan al Gobierno aprobar el anteproyecto antes de las recomendaciones de los expertos

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del comité de expertos para el desarrollo de un entorno digital seguro para los menores, Ana María Caballero, ha asegurado este miércoles que "asumir que durante la infancia y la adolescencia se debería ser capaz de realizar un uso responsable (de las pantallas) es absolutamente irreal, porque no hay capacidad biológica para ello".

Así lo ha puesto de manifiesto Caballero en la Comisión de Juventud e Infancia, que ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados. Además, ha añadido que el uso responsable ha sido un argumentario principalmente utilizado por las empresas del sector para derivar responsabilidades a la ciudadanía, a las familias, a los docentes y a los menores. "No cabe un uso responsable cuando estamos viendo que son esas propias empresas las que, a través de su engagement y de todas esas técnicas de diseño persuasivo, están creando adicción y problemas de salud mental y físico en nuestras niñas, niños y menores", ha agregado.

También ha hecho alusión al sistema de verificación de edad y ha dicho que las plataformas de intercambio de vídeos "a día de hoy" no lo quieren implantar. "Ellos están poniendo cada vez más excusas para no implantarlo. La excusa de ahora es que ellos tienen sus propios sistemas de verificación de edad", ha apuntado. Igualmente, Caballero ha señalado que el porno, los videojuegos y las redes sociales crean adicción y que hay que regularlo.

Finalmente, la presidenta del comité ha pedido a los grupos parlamentarios un "interés político sincero". "Lo que les estamos pidiendo es ayuda, porque estamos desesperados. Y en esa ayuda lo que estamos pidiendo es ese consenso político, que se apliquen estas recomendaciones, que se tengan en cuenta".

Por su parte, el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, ha reconocido que el trabajo del grupo de los 50 expertos elegidos por el Gobierno se ha "alargado en el tiempo". En todo caso, ha añadido que "poner de acuerdo a esas 50 personas sobre un diagnóstico es un trabajo muy arduo". "Somos conscientes de que nosotros manejábamos un horizonte mucho más optimista", ha asegurado.

Asimismo, ha explicado que los entornos digitales se planteen "para el bien común" de la sociedad y no solo para "determinados intereses" que "muchas veces capitalizan" a los menores y "hacen negocio" con determinados contenidos con los mismos. "Lo que está haciendo el Gobierno no es una política prohibitiva, punitivista, lo que está haciendo es regular algo que tiene que ser regulado cuando estamos hablando de menores, de sus derechos y obviamente también de su protección", ha defendido.

En este sentido, ha expuesto que "lo que no pueden ser los entornos digitales es una barra libre absoluta donde los que regulan muchas veces son los intereses de grandes corporaciones y grandes empresarios". "Los entornos digitales no pueden estar regulados por los dueños de TikTok y no pueden estar regulados por los dueños de Meta", ha recalcado.

En todo caso, en cuanto al documento elaborado por el grupo de expertos, ha señalado que se trata de un informe "vivo" y que "seguramente" va a tener "muchas más aportaciones" y que "servirá para muchísimas acciones políticas".

En el turno de portavoces, la socialista Emilia Almodóvar ha dicho que "el avance y la transformación social, que desde hace años se está consolidando en las nuevas tecnologías, necesita una adaptación a tal revolución tecnológica". En este sentido, ha pedido empezar por los más pequeños y desprotegidos, "para que en el futuro esta revolución sirva para crecer, para crear y para desarrollar sus conocimientos y sus ciclos vitales".

"Por el contrario, en el caso de que las políticas sociales no sean adecuadas y los grupos políticos no consigan llegar a acuerdos, las generaciones aún no nacidas serán las víctimas de las imprudencias políticas que se puedan proceder. Por ello, es de considerar y de reconocer que este Gobierno se haya tomado en serio la infancia", ha agregado.

EL PP DICE QUE EL GOBIERNO LLEGA "TARDE" EN LOS ENTORNOS DIGITALES

Por su parte, la diputada del PP, Cristina Abades, ha afeado al Ejecutivo las "prisas" por aprobar el anteproyecto de ley para la protección de los menores en entornos digitales en junio sin esperar a tener las conclusiones de los expertos. En todo caso, ha subrayado que el Gobierno ha llegado "tarde" para abordar esta cuestión. "No sabemos si es porque no tienen una hoja de ruta en cuanto a infancia se refiere o es porque el Gobierno lo conforman diferentes fuerzas políticas que se presentaron con programas contradictorios en este ámbito o es porque el señor Bolaños no deja gestionar a la ministra las áreas de su competencia", ha asegurado.

Por último, Abades ha destacado que las medidas contarán con el apoyo de los 'populares' "siempre y cuando redunden en el beneficio y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes". "Para ello es necesario que cumplan la segunda premisa: conseguir una coordinación efectiva de los ministerios, comunidades autónomas y entidades locales", ha subrayado.

Mientras, el diputado de Sumar Nahuel González ha pedido "consenso" para el debate de regularización de los entornos digitales. "Porque al final yo creo que mejorar la vida de los niños y niñas es un motivo suficientemente importante como para que nos unamos los diferentes grupos parlamentarios, los miembros que estáis dentro del Gobierno y también, en este caso, la sociedad civil y los expertos y expertas que trabajáis diariamente por los jóvenes de niños y niñas de España", ha asegurado.

Por otro lado, Blanco Armario, de Vox, ha acusado al Gobierno de "seguir fomentando" en los últimos siete años las pantallas y el uso de las plataformas educativas, "a sabiendas de estos peligros y de los riesgos del entorno digital en los menores". "En definitiva, ustedes no pusieron límite entonces y ahora es cuando vemos las consecuencias del peligro al que expusieron a millones de menores en toda España. Este anteproyecto llega tarde, y ustedes lo saben, y además, pues no ha contado, parece ser, con el consenso que tanto ustedes predican", ha indicado.

Asimismo, la diputada Maribel Vaquero, del PNV, ha dicho que su formación considera una "contradicción" que se diese a conocer antes el anteproyecto de ley que el informe de las personas expertas, recomendando aquello que se tenía que regular. Además, ha destacado en su intervención que al Ministerio no le corresponde entrar "en muchos de los temas que competen a la Infancia y Juventud" porque competen a las comunidades autónomas desarrollar y legislar en esos ámbitos.

En la misma línea se ha mostrado Bel Pozueta, de EH Bildu, que ha indicado que, aunque el informe pueda ser "importante" y pueda tener "muchas aportaciones", son ámbitos que competen a las comunidades autónomas y que, por lo tanto, el ámbito de decisión y de gestión les compete a las mismas. Precisamente, Pérez ha explicado que van a trabajar con las comunidades autónomas en aquella legislación que puedan hacer como Gobierno. "Nosotros no vamos a legislar los sistemas educativos de las comunidades. Por lo tanto, cualquier cosa que hagamos va a tener primero que trabajarse en nuestra Conferencia Sectorial", ha afirmado.

El Consejo de Ministros recibió la semana pasada el informe encargado por el Ministerio de Juventud e Infancia a un comité de 50 expertos para abordar la exposición de los menores a los móviles. En él se recomiendan cero pantallas hasta los 6 años o teléfonos analógicos (sin acceso a Internet) hasta los 16, entre otras medidas.