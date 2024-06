PSOE y socios no apoyan una iniciativa del PP para proteger a menores en Internet por ser similar a la ley del Gobierno

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista y sus socios parlamentarios han manifestado su rechazo a una proposición no de ley para la protección de los menores en el entorno digital, registrada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, por ser similar al anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno en Consejo de Ministros.

Durante la defensa de la iniciativa en el pleno de la Cámara Baja, la diputada del Partido Popular Noelia Núñez ha explicado en la sesión plenaria de este martes que su propuesta es "clara e integral" y que tiene el objetivo de "liderar la protección del menor en el entorno digital de la mano de Europa".

"Si no afrontamos este reto con la sociedad civil y con el propio sector estaremos desprotegiendo a los más vulnerables, a los menores. Las familias están sobrepasadas en multitud de ocasiones y se sienten perdidas, es fundamental una política de concienciación y que tengan las herramientas para poder supervisar, acompañar y conocer los riesgos y amenazas que existen en el ámbito digital", ha señalado Núñez.

El PP reclama como primer punto de su iniciativa que se analicen los resultados obtenidos en la materia en las diferentes administraciones, también los no alcanzados por falta de aplicación o dotación de medios. También se añade la reforma de los Estatutos de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC), "para dotarla de las competencias adecuadas y asegurar una supervisión efectiva y coherente del entorno digital en España conforme a las directrices europeas".

Los 'populares' han recalcado que se trata, además, de instar al Gobierno a que dote a la CNMC de más recursos (presupuestarios, técnicos y humanos) como organismo supervisor y sancionador, y como cuarto punto implantar los procedimientos de verificación de edad conforme a los certificados del Reglamento europeo.

En quinto lugar, reclama el establecimiento de sistemas efectivos para que los usuarios puedan denunciar contenido inapropiado, y contar con el equipo capacitado para actuar rápidamente ante las denuncias. También se plantean medidas que garanticen la privacidad y la seguridad de los datos de los menores, y mecanismos de colaboración con las grandes empresas tecnológicas para utilizar algoritmos y procedimientos para una autentificación y protección de datos fiable.

El PP también propone evaluar el contexto actual de los menores en el entorno digital, como víctimas y autores de ciberdelitos, así como su influencia en el desarrollo educativo, psicológico, social y afectivo-sexual, teniendo en cuenta el impacto de la inteligencia artificial.

UNA INICIATIVA QUE LLEGA "DEMASIADO TARDE"

En su intervención, la diputada del PSOE Inés Plaza García ha advertido al PP de que va "demasiado tarde" con su iniciativa. "Nos traen hoy una PNL sobre un tema que nos preocupa a la sociedad y que podría ser interesante de no ser porque ya el Gobierno ha hecho muchas medidas y porque van ustedes muy tarde", ha incidido.

En este punto, ha recordado que el pasado martes el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de ley que regula los entornos digitales seguro para los menores. "Por eso ni mi grupo ni yo entendemos muy bien qué quieren ustedes, qué sentido tiene esta propuesta", ha dicho.

"Todos estamos de acuerdo en que queremos entornos que permitan a nuestros jóvenes ejercer sus derechos pero de un modo seguro, tiene que ser de un modo seguro. Señorías del Partido Popular, déjense de demagogia, si no quieren ayudar de verdad no estorben, no nos hagan perder tiempo con propuestas vacías de contenido como la que traen hoy aquí", ha reclamado la socialista.

Sin embargo, la diputada de Vox Blanca Armario ha avanzado que su formación "siempre votará a favor" de todas las propuestas que "sean útiles para proteger la vida de los menores y de los jóvenes de la delincuencia, de la depravación y de la inseguridad".

Por otro lado, el diputado de Sumar Nahuel González ha criticado la proposición no de ley del PP porque, a su juicio, "busca contrarrestar una medida buena del Gobierno". "Lo único que hacen es entorpecer, buscan aquí un debate que ya estamos teniendo y que se está teniendo desde el Gobierno con entidades, asociaciones y con un comité de expertos que en esta materia está trabajando una ley", ha reprochado al PP.

Desde el Grupo Parlamentario Republicano han reconocido que "es evidente que hay que poner sobre la mesa una cuestión urgente y crucial como la protección de los menores". "Estamos dispuestos a cooperar y siempre votaremos a favor de todo lo que beneficie a las personas y a los pueblos del Estado, pero es que ya lo estamos haciendo en Cataluña, les llevamos un poco de ventaja", ha asegurado el diputado Jordi Salvador i Duch.

La diputada de EAJ-PNV Maribel Vaquero ha remarcado que la iniciativa de los populares "carece de sentido", aunque ha reconocido que sí realiza un diagnóstico con el que su grupo podría estar de acuerdo. "Es un tema complejo, incluso en el sector educativo, en el que el debate tiene que centrarse en cómo integrar de manera efectiva las herramientas tecnológicas desde el punto de vista pedagógico, donde las familias tienen un papel muy importante", ha comentado.

Durante su intervención, la diputada de Podemos Noemí Santana, que ha avanzado que su formación probablemente se abstendrá en la votación, ha apuntado que esta proposición no de ley "carece de cierta justificación" al estar ya aprobado el anteproyecto de ley sobre este tema.

En la misma línea, la diputada de Junts Pilar Calvo Gómez ha hecho hincapié en que no pueden analizar esta iniciativa para proteger a los menores en el entorno digital "sin tener en cuenta el anteproyecto que prepara el Gobierno español". "El enunciado es idéntico", ha puntualizado.