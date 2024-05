Las redes sociales no aislan sino que son "espacios vitales" para los jóvenes, según estudio de FAD y Fundación SM

Archivo - Jóvenes estudiantes. Archivo. - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

En contra del esteorotipo, las redes sociales no aislan sino que se convierten en "espacios vitales" para los jóvenes y adolescentes, donde "se expresan y comparten preocupaciones y gestionan su intimidad con madurez", según el estudio 'El valor de la amistad en la adolescencia y la juventud 2023', de Fad Juventud y Fundación SM.

Para este trabajo, han participado 40 jóvenes de entre 15 y 29 años y ha incluido la realización de grupos de discusión, grupos triangulares y el análisis de diarios personales.

Según la investigación cualitativa que ha presentado este jueves en rueda de prensa el Centro Reina Sofía de Fad Juventud y el Observatorio de la Juventud en Iberoamérica de la Fundación SM, las plataformas digitales "tienden a fortalecer los lazos de amistad y facilitan una comprensión mutua profunda".

Asimismo, muestra que a través de las redes sociales y comunicaciones digitales, los jóvenes han aprendido a apreciar la soledad "sin sentirse solos", lo que las entidades consideran "un equilibrio esencial para el autocuidado personal". "Las tecnologías, lejos de ser un vehículo de desconexión, han permitido a jóvenes y adolescentes establecer límites y fomentar el autoconocimiento", apuntan.

También muestra que la juventud muestra una "notable responsabilidad" en la comunicación mediada por la tecnología. "El hecho de que siempre tienes que estar presente, no solo de forma presencial, sino también online, les hace que tengan que encontrar el punto adecuado para saber cuál es el equilibrio entre guardar tus parcelas de intimidad y mantener esa presencia que haga que se mantenga la intimidad", ha asegurado el investigador y autor del estudio, Ignacio Megías.

Por otro lado, el estudio revela que los jóvenes se enfrentan a riesgos significativos para su desarrollo emocional y social sin amistad, que "no solo proporciona un sentido de compañía y pertenencia, sino que también es fundamental para el desarrollo emocional y personal". En este sentido, la directora general de Fad Juventud, Beatriz Martín, ha señalado que la amistad proporciona a la juventud la sensación de ser valorados y que eso les otorga "seguridad".

LOS AMIGOS "REFLEJAN Y VALIDAN" LA PERSONALIDAD

Asimismo, el estudio refleja que los amigos actúan como "espejos", que "reflejan y validan" la propia personalidad de los jóvenes, lo que "ayuda a consolidar su sentido de identidad y pertenencia".

Megías también ha añadido que para los jóvenes españoles la confianza, la sinceridad, la reciprocidad y la lealtad son "pilares esenciales" en la formación de relaciones duraderas.

Igualmente, el estudio muestra que mientras los hombres suelen enfocarse en actividades grupales y comunicación basada en el humor, las mujeres priorizan el contacto emocional y físico de sus amistades. En esta misma línea, también indica que gran parte de la juventud está abogando por una mayor apertura emocional y comunicativa, especialmente entre los varones.

Por otro lado, también hace referencia al final de una amistad y refleja que entre los jóvenes se percibe una tendencia a transformar el hecho de que termine en aprendizaje, por la vía de "blindarse rebajando las expectativas".

"NO EDUCAMOS PARA LA PÉRDIDA DE LA AMISTAD"

Así, las entidades han recalcado que socialmente no se educa para la pérdida de la amistad, ni para afrontar el duelo correspondiente, lo que dicen que evidencia la urgencia de "mejorar" la educación sentimental asociada a las relaciones de amistad.

"No educamos para la pérdida de la amistad, educamos para los diferentes duelos, otras pérdidas, ante la muerte, ante la pérdida de una pareja, etc., pero no ante la pérdida de una amistad, y yo creo que todos y todas hemos vivido estos duelos y sabemos lo que marca, lo que nos afecta y las pocas herramientas que tenemos para gestionarlo", ha subrayado Beatriz Martín.

Finalmente, la coordinadora de Investigación y Evaluación Educativa de la Fundación SM, Ariana Pérez, ha destacado que las tendencias que ha revelado el estudio indican un cambio "progresivo" hacia "relaciones más inclusivas y equitativas".