La soledad no deseada entre los jóvenes españoles: dos de cada diez se sienten solos

MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cerca del 21,9% de los jóvenes españoles (dos de cada 10) de entre 16 y 24 años se sienten solos, según se desprende del estudio 'El coste de la soledad no deseada en España', del Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada (SoledadES) impulsado por la Fundación ONCE. Precisamente, este 12 de agosto se celebra el Día Internacional de la Juventud.

El estudio, titulado 'El coste de la soledad no deseada en España' y que se elaboró con apoyo de Nextdoor, revela que el 13,4% de la población que vive en España padece aislamiento involuntario y que lo sufren más las mujeres que los hombres (14,8% y 12,1%, respectivamente).

Respecto a la edad, además de lo referido a los jóvenes, pone de manifiesto que hasta los 74, a medida que se cumplen años disminuye el sentimiento de soledad, llegando a representar el 7,8% en la franja de entre los 65 y 74 años. Sin embargo, la percepción de aislamiento involuntario vuelve a subir hasta situarse en el 12.2% para las personas de 75 y más años.

Por otro lado, el informe constata que las causas que provocan la soledad son "variadas" y las divide en externas e internas. Así, detalla que el 79,1% están relacionadas con causas externas, donde las más importantes son las referidas a la falta de convivencia o apoyo familiar o social, que representan el 57,3%, seguidas de las laborales, con un 11,1%, motivos de aislamiento debido al entorno (8,6%) y ejercer de cuidador de otras personas (2%).

En cuanto a las causas internas o intrínsecas a la persona, que representan el 19,1% del total, revela que la "más importante" es la dificultad para relacionarse con los demás (12,7%) y la soledad derivada de un mal estado de salud (6,4%). En el grupo referido a la salud, un 1,4% de los encuestados identifica que su soledad está motivada por tener una discapacidad, por ello, el documento pone de manifiesto que casi un 21% de las personas en situación de soledad no deseada declaran tener algún tipo de discapacidad, principalmente de movilidad y de visión.

LA SOLEDAD NO DESEADA EN ESPAÑA CUESTA 14 MILLONES DE EUROS AL AÑO

Según el informe, el coste total de la soledad no deseada ronda los 14.000 millones de euros anuales en España, lo que equivale al 1,17% del Producto Interior Bruto (PIB) de 2021.

Esta cifra se obtiene de la suma de los gastos sanitarios (consultas médicas y consumo de fármacos) y las pérdidas de productividad. De esta manera, los costes tangibles son los sanitarios directos e indirectos (6.101.440.763 euros), y los costes por pérdidas de productividad (8.039,6 millones de euros).

Por su parte, los costes intangibles muestran la reducción de calidad de vida provocada por el sufrimiento físico y emocional. Así, la soledad no deseada hace que cada año se pierdan en España más de 1 millón de AVAC o años de vida disfrutando de plena salud, lo que representa el 2,79% de los años de vida de plena salud totales de la población española mayor de 15 años.